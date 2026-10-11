Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Бившият собственик на Уотфорд и световна музикална звезда Елтън Джон сподели, че е огорчен и дълбоко разочарован от представянето на тима след тежката домакинска загуба с 0:4 от заемащия 22-ро място състав на Бърнли.

„Стършелите“ вече са на 20-ата позиция в класирането на Чемпиъншип, след като записаха три последователни поражения в първенството и общо пет загуби в изминалите си шест срещи.

В коментар под публикация на клуба в "Инстаграм", който по-късно беше премахнат, музикантът написа:

„Като фен на Уотфорд за цял живот, съм изключително разстроен и разочарован от спада през последните няколко седмици. Искрено съчувствам на привържениците, които трябва да гледат това.“

През юни клубът назначи италианеца Алесио Дионизи с двугодишен контракт. Той стана 12-ият постоянен мениджър начело на тима от края на сезон 2020/21 насам.

Съставът на Дионизи се справи успешно с трудния старт на кампанията, побеждавайки Саутхамптън на „Викъридж Роуд“ и записвайки равенства при визитата на Рексъм и у дома срещу Уест Хам. Впоследствие обаче отборът спечели точки само в една среща – победата с 2:1 като домакин над Престън през миналия месец.

В съботния сблъсък Уотфорд губеше с 0:3 още в първите 25 минути и отстъпи на съперник, който до този момент имаше само един шампионатен успех през 2026 година (срещу Кристъл Палас във Висшата лига през февруари) и не беше печелил като гост от близо година.

Елтън Джон, който подкрепя отбора от дете, е имал два периода като собственик на клуба. През 70-те и 80-те години на миналия век под негово ръководство и начело с мениджъра Греъм Тейлър Уотфорд се изкачи от четвъртото ниво на футбола в страната до второ място в Първа дивизия и участие в европейските клубни турнири. След завръщането си начело на клуба в средата на 90-те години той отново гласува доверие на Тейлър, който изведе тима до промоция във Висшата лига през 1999 година.

79-годишният изпълнител, който през 2024 година публикува книгата „Уотфорд Форевър“, описваща връзката му с клуба, има и кръстена на негово име трибуна на „Викаридж Роуд“. Той се оттегли окончателно от управлението на любимия си тим през 2002 година.

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