Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уотфорд

Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

  • 11 окт 2026 | 14:15
  • 733
  • 0
Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Бившият собственик на Уотфорд и световна музикална звезда Елтън Джон сподели, че е огорчен и дълбоко разочарован от представянето на тима след тежката домакинска загуба с 0:4 от заемащия 22-ро място състав на Бърнли.

„Стършелите“ вече са на 20-ата позиция в класирането на Чемпиъншип, след като записаха три последователни поражения в първенството и общо пет загуби в изминалите си шест срещи.

В коментар под публикация на клуба в "Инстаграм", който по-късно беше премахнат, музикантът написа:

„Като фен на Уотфорд за цял живот, съм изключително разстроен и разочарован от спада през последните няколко седмици. Искрено съчувствам на привържениците, които трябва да гледат това.“

През юни клубът назначи италианеца Алесио Дионизи с двугодишен контракт. Той стана 12-ият постоянен мениджър начело на тима от края на сезон 2020/21 насам.

Съставът на Дионизи се справи успешно с трудния старт на кампанията, побеждавайки Саутхамптън на „Викъридж Роуд“ и записвайки равенства при визитата на Рексъм и у дома срещу Уест Хам. Впоследствие обаче отборът спечели точки само в една среща – победата с 2:1 като домакин над Престън през миналия месец.

В съботния сблъсък Уотфорд губеше с 0:3 още в първите 25 минути и отстъпи на съперник, който до този момент имаше само един шампионатен успех през 2026 година (срещу Кристъл Палас във Висшата лига през февруари) и не беше печелил като гост от близо година.

Елтън Джон, който подкрепя отбора от дете, е имал два периода като собственик на клуба. През 70-те и 80-те години на миналия век под негово ръководство и начело с мениджъра Греъм Тейлър Уотфорд се изкачи от четвъртото ниво на футбола в страната до второ място в Първа дивизия и участие в европейските клубни турнири. След завръщането си начело на клуба в средата на 90-те години той отново гласува доверие на Тейлър, който изведе тима до промоция във Висшата лига през 1999 година.

79-годишният изпълнител, който през 2024 година публикува книгата „Уотфорд Форевър“, описваща връзката му с клуба, има и кръстена на негово име трибуна на „Викаридж Роуд“. Той се оттегли окончателно от управлението на любимия си тим през 2002 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Коварно гостуване за Ювентус в Сардиния

Коварно гостуване за Ювентус в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 07:55
  • 2114
  • 3
Милан иска да продължи силното начало на сезона

Милан иска да продължи силното начало на сезона

  • 11 окт 2026 | 07:29
  • 1724
  • 0
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 10817
  • 11
Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години

Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години

  • 11 окт 2026 | 06:33
  • 5058
  • 1
Луис Енрике: Резултатът е почти съвършен

Луис Енрике: Резултатът е почти съвършен

  • 11 окт 2026 | 06:06
  • 4115
  • 1
Макс Алегри: Кевин де Бройне не харесва новата си роля, но така може да удължи кариерата си

Макс Алегри: Кевин де Бройне не харесва новата си роля, но така може да удължи кариерата си

  • 11 окт 2026 | 05:47
  • 4066
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

Септември 1:0 Дунав, Францети поправи грешката си

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 2016
  • 3
Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

  • 11 окт 2026 | 15:30
  • 2880
  • 0
Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 11428
  • 82
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 8673
  • 87
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 10817
  • 11
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 25171
  • 11