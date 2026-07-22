Спортинг договори австралийски национал

Португалският гранд Спортинг (Лисабон) проявява сериозен интерес към Нестори Иранкунда, като евентуална сделка може да превърне австралийския нападател в най-скъпия футболист в историята на страната.

Иранкунда впечатли на Световно първенство и отбеляза гол при победата на Австралия с 2:0 над Турция в груповата фаза. Според информации в португалските медии, сделката може да достигне обща стойност от 22 милиона евро, включително различни бонуси, които Уотфорд ще получи за 20-годишния футболист.

Nestory Irankunda has signed for #SportingCP



The Lions have reached an agreement to sign the 20-year-old Australian in a deal worth around €17M, including bonuses



[News & graphic via @omercadoleonino] pic.twitter.com/4ftT974bE0 — Talking Sporting (@TalkingSporting) July 21, 2026

Ако трансферът се осъществи при тези параметри, Иранкунда ще надмине своя съотборник в националния отбор Хари Сутар, който през 2023 г. премина от Стоук Сити в Лестър за 17 милиона евро, превръщайки се в най-скъпия австралийски играч досега.

През изминалия сезон Иранкунда взе участие в 40 мача за Уотфорд в Чемпиъншип, като в 22 от тях бе титуляр. Той се отчете с 4 гола и 5 асистенции.

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Снимки: Gettyimages