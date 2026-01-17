Рома се раздели с Бове, който ще поднови кариерата си в Англия

От Рома официално обявиха разтрогването на договора на халфа Едоардо Бове. по взаимно съгласие. Причината е, че 23-годишният италианец има забрана да играе в своята родина заради подкожния дефибрилатор, който му беше поставен след сърдечния му арест по време на мача между Фиорентина и Интер на 1 декември 2024 година.

Бове е юноша на Рома, като записа общо 92 мача с 4 гола и 2 асистенции за първия състав на клуба, с който спечели трофея в Лигата на конференциите през 2022 година. Преди злополуката с екипа на Фиорентина той успя да изиграе 15 двубоя с 1 попадение и 4 голови паса като преотстъпен при “виолетовите”. Също така полузащитникът е бивш младежки национал на Италия със своите 14 срещи с 1 гол и 4 асистенции за състава до 21 години.

Edoardo Bove’s contract terminated by mutual consent



Always one of us, forever a Romanista 💛❤️



📃 https://t.co/SV4kv8HBJY#ASRoma pic.twitter.com/bbHj4S6OWp — AS Roma English (@ASRomaEN) January 17, 2026

До споразумението за раздяла се стигна, след като Бове успя да си намери нов отбор. Става въпрос за втородивизионния английски клуб Уотфорд. Според Фабрицио Романо той ще подпише шестмесечен договор, но с опцията да бъде удължен чак до лятото на 2031 година. Медицинските прегледи на играча са предвидени за понеделник.

🚨💛🖤 Edoardo Bove to Watford, here we go! Deal in place after verbal agreement done revealed last week.



Italian midfielder leaves AS Roma due to FIGC rules and restarts his career at Watford.



Six months initial deal plus option to extend until June 2031.



Medical on Monday 🐝 pic.twitter.com/JA582CYbDr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2026

Спортният директор на “стършелите” Валон Бехрами потвърди за техния интерес към Бове. “Говорим за играч от европейски калибър. Установихме отлични взаимоотношения, които започнаха преди шест месеца, а не през този трансферен прозорец. Явно сме се превърнали в сериозна опция за него. Това е, което мога да кажа със сигурност. Но с играч като него винаги е необходимо време. Трудно е, защото говорим за топ футболист, както казах, но реалността е, че израснахме и станахме сериозна опция, защото взаимоотношенията ни са отлични”, заяви той.

