Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома се раздели с Бове, който ще поднови кариерата си в Англия

Рома се раздели с Бове, който ще поднови кариерата си в Англия

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 587
  • 0

От Рома официално обявиха разтрогването на договора на халфа Едоардо Бове. по взаимно съгласие. Причината е, че 23-годишният италианец има забрана да играе в своята родина заради подкожния дефибрилатор, който му беше поставен след сърдечния му арест по време на мача между Фиорентина и Интер на 1 декември 2024 година.

Бове е юноша на Рома, като записа общо 92 мача с 4 гола и 2 асистенции за първия състав на клуба, с който спечели трофея в Лигата на конференциите през 2022 година. Преди злополуката с екипа на Фиорентина той успя да изиграе 15 двубоя с 1 попадение и 4 голови паса като преотстъпен при “виолетовите”. Също така полузащитникът е бивш младежки национал на Италия със своите 14 срещи с 1 гол и 4 асистенции за състава до 21 години.

До споразумението за раздяла се стигна, след като Бове успя да си намери нов отбор. Става въпрос за втородивизионния английски клуб Уотфорд. Според Фабрицио Романо той ще подпише шестмесечен договор, но с опцията да бъде удължен чак до лятото на 2031 година. Медицинските прегледи на играча са предвидени за понеделник.

Спортният директор на “стършелите” Валон Бехрами потвърди за техния интерес към Бове. “Говорим за играч от европейски калибър. Установихме отлични взаимоотношения, които започнаха преди шест месеца, а не през този трансферен прозорец. Явно сме се превърнали в сериозна опция за него. Това е, което мога да кажа със сигурност. Но с играч като него винаги е необходимо време. Трудно е, защото говорим за топ футболист, както казах, но реалността е, че израснахме и станахме сериозна опция, защото взаимоотношенията ни са отлични”, заяви той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 34665
  • 116
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 20252
  • 51
Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

  • 17 яну 2026 | 13:26
  • 1798
  • 1
Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

  • 17 яну 2026 | 12:36
  • 1693
  • 2
Хетафе привлече нападател от Лион

Хетафе привлече нападател от Лион

  • 17 яну 2026 | 11:17
  • 1174
  • 0
Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

  • 17 яну 2026 | 10:30
  • 10726
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 47255
  • 89
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 41782
  • 77
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 34665
  • 116
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 20252
  • 51
Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

  • 17 яну 2026 | 16:14
  • 3532
  • 4
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 6373
  • 5