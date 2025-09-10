Уотфорд ще носи специален юбилеен екип в чест на 50-годишнината от встъпването на Елтън Джон в клубната управа

Английският втородивизионен Уотфорд ще носи специални фланелки в чест на 50-ата годишнина от деня, в който глобалната поп икона Елтън Джон стана президент на клуба. Това ще се случи в предстоящия мач срещу Блекбърн в събота.

Дизайнът на синята фланелка, която ще бъде носена само веднъж, е вдъхновен от обложката на албума на Елтън Джон "Диаманти". Емблемата на отбора ще бъде поставена именно в диамант, а на гърба ще бъдат бродирани думите "Колко е прекрасен животът, когато ти си на този свят". Елтън Джон използва фразата в песента си от 1970 "Твоята песен".

На фланелката ще бъде бродирана и клубната емблема на “стършелите” от 1976 година, когато Елтън Джон зае поста.

Поп иконата, в ролята на почетен президент, беше част от управата в похода на Уотфорд от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983 година. През следващата година тимът игра и финал за ФА Къп.

Elton John Greatest Hits - by Tom Ince 🎶



Преди две седмици Уотфорд привлече бившия защитник на Левски Жереми Петрис, който може да запише дебютния си мач именно със синята фланелка. По традиция “стършелите” носят жълто, червено и черно.