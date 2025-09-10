Популярни
  3. Уотфорд ще носи специален юбилеен екип в чест на 50-годишнината от встъпването на Елтън Джон в клубната управа

Английският втородивизионен Уотфорд ще носи специални фланелки в чест на 50-ата годишнина от деня, в който глобалната поп икона Елтън Джон стана президент на клуба. Това ще се случи в предстоящия мач срещу Блекбърн в събота.

Дизайнът на синята фланелка, която ще бъде носена само веднъж, е вдъхновен от обложката на албума на Елтън Джон "Диаманти". Емблемата на отбора ще бъде поставена именно в диамант, а на гърба ще бъдат бродирани думите "Колко е прекрасен животът, когато ти си на този свят". Елтън Джон използва фразата в песента си от 1970 "Твоята песен".

На фланелката ще бъде бродирана и клубната емблема на “стършелите” от 1976 година, когато Елтън Джон зае поста.

Поп иконата, в ролята на почетен президент, беше част от управата в похода на Уотфорд от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983 година. През следващата година тимът игра и финал за ФА Къп.

Преди две седмици Уотфорд привлече бившия защитник на Левски Жереми Петрис, който може да запише дебютния си мач именно със синята фланелка. По традиция “стършелите” носят жълто, червено и черно.

