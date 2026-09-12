Уотфорд върна в английския футбол нападателя Михаил Антонио

Уотфорд подписа договор с Михаил Антонио като свободен агент за срок от една година, като по този начин върна бившия нападател на Уест Хям в английския футбол, предаде Ройтерс. 36-годишният Антонио, който е голмайстор на Уест Хям в историята на тима във Висшата лига, претърпя сериозна автомобилна катастрофа през декември 2024 година, когато колата му се заби в дърво край пътя. Той счупи костта на бедрото си на четири места и оттогава не е играл футбол.

We are pleased to announce Michail Antonio has joined the club on a permanent deal ✍️🤩



Welcome, Michail!



🔗 https://t.co/sSwX0ZBQ3v pic.twitter.com/KvXzkB0zdT — Watford Football Club (@WatfordFC) September 11, 2026

Антонио напусна Уест Хял през лятото на 2025 година, когато клубът предпочете да не поднови договора му. Оттогава тимът изпадна в Чемпиъншип, след като през миналия сезон завърши на 18-о място. Нападателят се присъедини към катарския Ал-Саилия през март.

"Събрани са добри футболисти тук. Те са фокусирани и готови да покажат качествата си през сезона. Уотфорд е голям клуб и се надявам, че мога да помогна да успехите му. Вкарал съм няколко гола на Уотфорд, сега се надявам да бележа за него", каза Михаил Антонио в изявление.

Уотфорд е на 12-а позиция в Чемпиъшпи, като отборът има 8 точки от шест мача.

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