Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети подходи с уважение към предстоящия си противник Каляри, който е сред сензациите в Серия "А" от началото на сезона. Той също така за пореден път подчерта, че тимът не бива да се оправдава с многото контузени играчи, и отново увери, че “бианконерите” имат голямо желание да продължават да се подобряват. Освен това треньорът не пропусна да изрази подкрепата си към нападателя Рандал Коло Муани и да похвали полузащитника Дъглас Луис.
“Това ще бъде труден мач. Каляри нарочно ти дават пространство и те приканват да играеш в тяхнтата половина, защото имат футболисти, които бързо преобръщат играта, пазят добре топката и преодоляват твоята контрапреса. Както в предишни години, те успяват да изведат на преден план определени играчи, като този сезон го правят с Даниел Малдини. Ще трябва да бъдем много добри, решителни, динамични и интензивни. Ако им дадеш пространство, те знаят какво да правят с него. Андреа Камбиазо проведе всички тренировки както трябва. Щастлив съм от наличните играчи. Не можеш да избегнеш препятствията и не бива да се опитваш да го правиш, а просто трябва да преминеш през тях. Случва се да попаднеш на пречки и на подобни неща, но да се оплакваш от тях е загуба на време. Доволни сме от наличните футболисти, като ще излезем и ще играем с тях, опитвайки се да спечелим мача.
Ние винаги желаем да се подобряваме и да продължаваме да израстваме. Постоянно искаме да се учи, защото, който спре да го прави, често повтаря грешките си, а който се учи, обикновено израства. Тренираме добре и искаме да се учим на нови неща. Не виждам нищо негативно, което да ни спре от достигането на желаното ниво. Гладът винаги е важен във футбола. Твоята обич към играта трябва да си личи на терена, като предаваш на тези около теб сериозен подход и постоянен стремеж към високи стандарти в представянето и резултатите ти. Това е нещо, което правим. Винаги има време и място за нещо повече. Често казваме “добре, много добре”, но винаги има какво да се желае. Мислиш си, че си достигнал определно ниво, но на следващата година казваш: “Колко още може да се види?” Но нашето отношение е правилно. След загубата от Сасуоло спечелихме два мача, които бяха далеч от лесни. Ние сме тръгнали по пътя, по който трябва да вървим.
Искаме да дадем свобода на Коло Муани. Всъщност, ние го окуражаваме да върши неща отвъд тези, които са традиционни за централен нападател. Той лесно заема пространство, има качество по фланговете и в центъра, добър е във въздуха, акробатичен е и умее да се завърта на място. Оценяваме го много високо. Освен че го подкрепяме в решенията, ние се опитваме да му показваме и нови неща. Той е бил твърде много типичен централен нападател, а има нужда да се движи наоколо повече, за да прави това, което се желае от него. Алесандро Романо? Това, което прави, се оценява, защото стигна до националния тим. Аз обаче предпочитам да хваля моите играчи. Обикновено най-добрите плеймейкъри са тези, които не влудяват своите треньори, а аз имам доста добър такъв в лицето на Луис. Въобще не ни пука дали ни подценяват. Никога няма да има облекчение за тези от нас, които сме избрали този клуб. Ювентус винаги ще е обречен да печели. Ние сме тези, които си поставят целите и вдигат летвата. Някои ни споменават за Скудетото, а други се чувстват длъжни да ни поставят другаде. Но ние сме тези със силните амбиции, знаем къде точно се намираме в момента и нямаме нужда някой да ни го казва”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages