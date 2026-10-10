Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети подходи с уважение към предстоящия си противник Каляри, който е сред сензациите в Серия "А" от началото на сезона. Той също така за пореден път подчерта, че тимът не бива да се оправдава с многото контузени играчи, и отново увери, че “бианконерите” имат голямо желание да продължават да се подобряват. Освен това треньорът не пропусна да изрази подкрепата си към нападателя Рандал Коло Муани и да похвали полузащитника Дъглас Луис.

“Това ще бъде труден мач. Каляри нарочно ти дават пространство и те приканват да играеш в тяхнтата половина, защото имат футболисти, които бързо преобръщат играта, пазят добре топката и преодоляват твоята контрапреса. Както в предишни години, те успяват да изведат на преден план определени играчи, като този сезон го правят с Даниел Малдини. Ще трябва да бъдем много добри, решителни, динамични и интензивни. Ако им дадеш пространство, те знаят какво да правят с него. Андреа Камбиазо проведе всички тренировки както трябва. Щастлив съм от наличните играчи. Не можеш да избегнеш препятствията и не бива да се опитваш да го правиш, а просто трябва да преминеш през тях. Случва се да попаднеш на пречки и на подобни неща, но да се оплакваш от тях е загуба на време. Доволни сме от наличните футболисти, като ще излезем и ще играем с тях, опитвайки се да спечелим мача.

🎙️📝 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗔𝗥𝗬 - Luciano Spalletti’s pre-game press conference: • Edon Zhgerova is training more with the starters. • Everyone returned in the right mental condition. • The training sessions have gone well. I am happy with the attention, the pace, and the development. We are happy to have the players available at this moment and, above all, of the condition they are in. • Cambiaso has completed all the training sessions in the right way. We’re happy with the players we have available. • We want to improve, grow and keep learning. Hunger is important in football: love has to be translated onto the pitch, with seriousness and a constant search for high-level performances. • We want to leave Kolo Muani free to express himself in his own way, while encouraging him to show different behaviours from those of a traditional centre-forward. • Nico Gonzalez shows intensity in everything he does. He has a determined and special look in his eyes that immediately shows you the path he wants to take. • I haven’t lost faith in seeing Koopmeiners control Juventus’ game. He is a regista, he knows how to make the team tick and take responsibility. • Sarr is a hybrid midfielder. With his runs forward he covers a lot of ground, he could be another one of those who is training with the staters. • Cagliari will be a difficult match. They invite you to play in their half, but they have players who are very good at turning defence into attack and moving the ball well. • We’ll go to Cagliari try to win the match. • Alessandro Romano? If I have to give compliments, I prefer to give them to my own players. I have a top-level regista: Douglas Luiz. #CagliariJuve — JuveFC (@juvefcdotcom) October 10, 2026

Ние винаги желаем да се подобряваме и да продължаваме да израстваме. Постоянно искаме да се учи, защото, който спре да го прави, често повтаря грешките си, а който се учи, обикновено израства. Тренираме добре и искаме да се учим на нови неща. Не виждам нищо негативно, което да ни спре от достигането на желаното ниво. Гладът винаги е важен във футбола. Твоята обич към играта трябва да си личи на терена, като предаваш на тези около теб сериозен подход и постоянен стремеж към високи стандарти в представянето и резултатите ти. Това е нещо, което правим. Винаги има време и място за нещо повече. Често казваме “добре, много добре”, но винаги има какво да се желае. Мислиш си, че си достигнал определно ниво, но на следващата година казваш: “Колко още може да се види?” Но нашето отношение е правилно. След загубата от Сасуоло спечелихме два мача, които бяха далеч от лесни. Ние сме тръгнали по пътя, по който трябва да вървим.

Luciano Spalletti insists Juventus “will always be condemned to win” as they prepare to resume their Serie A campaign at Cagliari on Sunday. https://t.co/Qk0J8RVQvR — Football Italia (@footballitalia) October 10, 2026

Искаме да дадем свобода на Коло Муани. Всъщност, ние го окуражаваме да върши неща отвъд тези, които са традиционни за централен нападател. Той лесно заема пространство, има качество по фланговете и в центъра, добър е във въздуха, акробатичен е и умее да се завърта на място. Оценяваме го много високо. Освен че го подкрепяме в решенията, ние се опитваме да му показваме и нови неща. Той е бил твърде много типичен централен нападател, а има нужда да се движи наоколо повече, за да прави това, което се желае от него. Алесандро Романо? Това, което прави, се оценява, защото стигна до националния тим. Аз обаче предпочитам да хваля моите играчи. Обикновено най-добрите плеймейкъри са тези, които не влудяват своите треньори, а аз имам доста добър такъв в лицето на Луис. Въобще не ни пука дали ни подценяват. Никога няма да има облекчение за тези от нас, които сме избрали този клуб. Ювентус винаги ще е обречен да печели. Ние сме тези, които си поставят целите и вдигат летвата. Някои ни споменават за Скудетото, а други се чувстват длъжни да ни поставят другаде. Но ние сме тези със силните амбиции, знаем къде точно се намираме в момента и нямаме нужда някой да ни го казва”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages