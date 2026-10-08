Ювентус можел да привлече вратаря на Фрозиноне, потвърди агентът му

Агентът на вратаря на Фрозиноне Лоренцо Палмизани - Федерико Пасторело, потвърди, че през лятото Ювентус е обмислял възможността да привлече неговия клиент.
“Ювентус вече предрие действия още през лятото, както направиха още редица други клубове, включително от Премиър лийг. В един момент Юве можеше да реши да го вземе за резерва на Гулиелмо Викарио, което щеше да бъде възможност, но един толкова млад футболист наистина има нуждата да играя. Да кажем, че Ювентус остава една от възможните опции, пък да видим какво ще стане”, коментира Пасторело пред SportMediaset.
В крайна сметка, “Старата госпожа” взе под наем от Волфсбург Камил Грабара за втори вратар, но той скъса кръстна връзка още след първия си мач за тима. Така наскоро клубът привлече на пожар Нето за ролята на резервен страж. От друга страна, 22-годишният Палмизани, който е младежки национал на Италия, има шест двубоя през сезона, в които е допуснал пет гола и е запазил две сухи мрежи.
Пасторело също така призна, че очаква друг представляван от него вратар - Алекс Мерет, да удължи престоя си в Наполи, въпреки че договорът му изтича в края на сезона и все още не е подновен. “Определено ще бъдем отворени, ако се появят възможности, но ако трябва да се обзаложа, бих казал, че Алекс е толкова привързан към града, че би останал, при положение че Наполи също го иска, разбира се”, добави той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages