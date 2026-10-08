Ювентус се разбра с аржентински национал

Крилото на Ювентус Николас Гонсалес скоро ще подпише нов договор с клуба, съобщиха италианските медии.

Страните са постигнали устно споразумение за подписване на нов договор с увеличение на заплатата. Настоящият договор на 28-годишния аржентински национал изтича през лятото на 2029 г. Гонсалес се присъедини към Ювентус от Фиорентина през лятото на 2024 г., а през миналата кампания беше преотстъпен в Атлетико Мадрид. През този сезон той е записал пет участия за торинския клуб във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция.

⚪️⚫️🇦🇷 Nico González will sign new contract at Juventus soon, verbal agreement has been reached with his camp. Juve decided to keep Nico in the summer and he’s now gonna put pen to paper soon. https://t.co/boT67M1j03 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

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Снимки: Gettyimages