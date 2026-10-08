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Ювентус се разбра с аржентински национал

  • 8 окт 2026 | 17:55
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Крилото на Ювентус Николас Гонсалес скоро ще подпише нов договор с клуба, съобщиха италианските медии.

Страните са постигнали устно споразумение за подписване на нов договор с увеличение на заплатата. Настоящият договор на 28-годишния аржентински национал изтича през лятото на 2029 г. Гонсалес се присъедини към Ювентус от Фиорентина през лятото на 2024 г., а през миналата кампания беше преотстъпен в Атлетико Мадрид. През този сезон той е записал пет участия за торинския клуб във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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