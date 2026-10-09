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Аржентински национал подписа нов договор с Ювентус

  • 9 окт 2026 | 19:01
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Аржентински национал подписа нов договор с Ювентус

Нико Гонсалес подписа нов договор с Ювентус, който ще го задържи в клуба до 30 юни 2030 година. Аржентинският национал удължава настоящия си контракт с един сезон, след като ръководството на „бианконерите“ реши да продължи сътрудничеството си с него заради силното му начало на кампанията. 28-годишният футболист се завърна в Торино през лятото, след като престоят му под наем в Атлетико Мадрид не доведе до постоянен трансфер. Испанският клуб имаше възможност да го привлече срещу 32 милиона евро при изпълнението на определени условия, но това не се случи. Така Гонсалес отново се присъедини към Ювентус и успя да си извоюва важна роля в състава на Лучано Спалети.

Аржентинецът се отличи с добри изяви в началото на сезона, като демонстрира своята универсалност и способност да играе на различни позиции в атака. Спалети подкрепи оставането му в отбора, а новият договор е знак за доверието на клуба в него. Освен че удължава престоя му в Торино, споразумението предвижда и корекция на възнаграждението му.

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Снимки: Gettyimages

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