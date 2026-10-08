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Ювентус засилва интереса си към млад талант на Сасуоло

  • 8 окт 2026 | 15:33
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Ювентус засилва интереса си към полузащитника на Сасуоло Дарил Бакола и обмисля трансфер на 18-годишния футболист още през януари, съобщава италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Ключова роля за това има генералният директор на „бианконерите“ Джовани Карневали, който отговаряше за стратегията на Сасуоло, когато клубът привлече Бакола от Марсилия през февруари, а сега иска да доведе младия талант в Торино. На Бакола, който ще навърши 19 години в края на ноември, вече се предрича бъдеще в националния отбор на Франция под ръководството на Зинедин Зидан. Очаква се, колкото повече се бави Ювентус, цената на халфа да расте, а заедно с това ще се засилва и конкуренцията от страна на клубове от Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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