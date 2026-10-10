Пламен Андреев с ключова роля при равенство на Дебрецен срещу Ференцварош

Ференцварош и Дебрецен завършиха при равенство 1:1 в дербито от деветия кръг на унгарското първенство. Пламен Андреев бе титуляр за гостите и имаше ключова роля за спечелената от неговия тим точка. Именно той изработи дузпата, с която Балаш Джуджак ('95) изравни резултата. Преди това Мариус Корбу ('65) бе открил за домакините.

След динамично първо полувреме, в което Андреев отрази опасните офанзивни атаки на домакините, Ференцварош успя да поведе в 65-ата минута, когато Корбу преодоля българския страж за 1:0.

Големият момент за българския национал дойде в 92-ата минута. При последен корнер в полза на Дебрецен, Пламен Андреев изостави вратата си и се включи в наказателното поле на Ференцварош. Родният вратар успя да играе с топката и да нанесе удар, който обаче бе спрян с ръка от Кристиян Листеш. След сигнал от ВАР и преглед с монитора на терена, реферът отсъди наказателен удар, реализиран от Джуджак за крайното 1:1.

След това равенство Ференцварош се намира на 5-о място в класирането с актив от 13 точки. Дебрецен, заема 8-а позиция в таблицата с актив от 10 точки.

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