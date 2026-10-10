Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дебрецен

Пламен Андреев с ключова роля при равенство на Дебрецен срещу Ференцварош

  • 10 окт 2026 | 21:23
  • 841
  • 0
Пламен Андреев с ключова роля при равенство на Дебрецен срещу Ференцварош

Ференцварош и Дебрецен завършиха при равенство 1:1 в дербито от деветия кръг на унгарското първенство. Пламен Андреев бе титуляр за гостите и имаше ключова роля за спечелената от неговия тим точка. Именно той изработи дузпата, с която Балаш Джуджак ('95) изравни резултата. Преди това Мариус Корбу ('65) бе открил за домакините.

След динамично първо полувреме, в което Андреев отрази опасните офанзивни атаки на домакините, Ференцварош успя да поведе в 65-ата минута, когато Корбу преодоля българския страж за 1:0.

Големият момент за българския национал дойде в 92-ата минута. При последен корнер в полза на Дебрецен, Пламен Андреев изостави вратата си и се включи в наказателното поле на Ференцварош. Родният вратар успя да играе с топката и да нанесе удар, който обаче бе спрян с ръка от Кристиян Листеш. След сигнал от ВАР и преглед с монитора на терена, реферът отсъди наказателен удар, реализиран от Джуджак за крайното 1:1.

След това равенство Ференцварош се намира на 5-о място в класирането с актив от 13 точки. Дебрецен, заема 8-а позиция в таблицата с актив от 10 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

УТА Арад загуби гостуването си на Ботошани, Иванов бе заменен на почивката

УТА Арад загуби гостуването си на Ботошани, Иванов бе заменен на почивката

  • 10 окт 2026 | 21:54
  • 249
  • 0
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 17755
  • 28
Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

  • 10 окт 2026 | 21:36
  • 762
  • 0
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 12620
  • 26
РБ Лайпциг отново писа “отличен” и се разправи с Айнтрахт, Нкунку изригна с хеттрик

РБ Лайпциг отново писа “отличен” и се разправи с Айнтрахт, Нкунку изригна с хеттрик

  • 10 окт 2026 | 21:26
  • 710
  • 0
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

  • 10 окт 2026 | 22:03
  • 5256
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 21575
  • 68
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

  • 10 окт 2026 | 22:03
  • 5256
  • 15
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 21752
  • 23
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 17755
  • 28
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 12620
  • 26
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 17611
  • 58