"Фридкин Груп" продава Евертън при специално условие

Евертън отново е на пазара за продажба по-малко от две години след последната смяна на собствеността. Настоящите собственици от „Фридкин Груп“ са готови да се разделят с клуба от Мърсисайд, но само при условие че бъдещият купувач притежава нужния потенциал да изведе отбора на следващо, по-високо ниво.

Според информация на „Ди Атлетик“ ръководството на „карамелите“ първоначално е търсело свежи инвестиции, но вече е отворено и за пълно оттегляне, ако се появи подходящ кандидат. От консорциума подчертават, че ще продължат да подкрепят клуба и нямат против да останат начело, докато не се намери идеалният наследник.

Американската група развива мащабна дейност в спорта – тя притежава италианския гранд Рома от Серия А и френския Кан от Лига 1, а в момента работи и по стартирането на франчайз от НХЛ в Хюстън по проект, оценяван на около 2,65 милиарда паунда.

„Фридкин Груп“ придоби контрола над Евертън през декември 2024 година, когато чрез инвестиционното дружество „Раундхаус Кепитъл“ изкупи дела от 94 процента на досегашния мажоритарен собственик Фархад Мошири.

🚨 Exclusive: The Friedkin Group (TFG) is open to a full sale of Everton as it seeks external investment in the Premier League club. More from @David_Ornstein 🔗 https://t.co/exeX5KRCc2 https://t.co/W3n1GMXd6w — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 9, 2026

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