Манчестър Сити без право на нова грешка в Нотингам

Нотингам Форест се изправя срещу Манчестър Сити в двубой от 10-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще се играе на стадион "Сити Граунд" в Нотингам от 19:30 часа в събота, 7 ноември 2026 г. Главен съдия на сблъсъка е Самюъл Барът.

Домакините преминават през труден период от началото на сезона във Висшата лига. Водените от Оливър Гласнер футболисти се намират на 19-о място в класирането (в зоната на изпадащите) с актив от едва 6 точки след първите си 9 мача (1 победа, 3 равенства и 5 загуби при голова разлика 6:12). Форест са в серия от пет поредни мача без победа в първенството. В последните си 5 срещи те претърпяха поражения от Брентфорд с 0:2, Арсенал с 0:1, Кристъл Палас с 1:3 и Ковънтри с 0:1, като записаха само едно равенство — 1:1 срещу Ипсуич.

Манчестър Сити заема 2-ро място във временното класиране с 21 точки от 9 изграни мача (7 победи и 2 загуби, голова разлика 20:10), като изостава на 3 точки от лидера Арсенал. В последния кръг от Висшата лига тимът на Енцо Мареска бе изненадан у дома от Брайтън и отстъпи с 0:1, след като преди това загуби и от Астън Вила с 1:2. Затова тимът не може да се позволи нова грешна стъпка, ако не иска да изостане в битката за титлата.

Добрата новина на "Етихад" е, че в средата на седмицата "гражданите" се върнаха към победите, надделявайки над РБ Лайпциг с 3:2 в Шампионската лига, а преди това отстраниха Брайтън след дузпи (2:2 в редовното време и 4:3 при дузпите) в Карабао Къп.

В исторически план двата тима имат 109 съперничества, като Манчестър Сити има превъзходство с 46 победи срещу 34 за Нотингам Форест при 29 равенства. Поглеждайки към последните 5 мача помежду им във всички турнири, Сити доминира с 3 победи, 1 равенство и 1 поражение. В последния сблъсък за първенство през март 2026 г. срещата завърши наравно 2:2 на "Етихад", а преди това през декември 2025 г. Манчестър Сити спечели с 2:1 като гост на "Сити Граунд". Единственият скорошен успех за Форест бе през март 2025 г. с 1:0 у дома.

За гостите основната заплаха в атака отново е Ерлинг Холанд, който оглавява голмайсторската листа във Висшата лига с 9 попадения през сезона и е отправил най-много изстрели в първенството (34). За Нотингам Форест халфът Морган Гибс-Уайт се отличава с 21 ключови подавания, а в дефанзивен план Ксавер Шлагер има 28 извоювани топки (заграбвания). Енцо Мареска и неговите момчета ще се опитат да избегнат трета поредна загуба във Висшата лига, нещо което клубът не е допускал от март 2016 г.

В състава на Нотингам Форест защитникът Николо Савона продължава да се възстановява от контузия в коляното, а халфът Николас Домингес е аут поради мускулен проблем. Нападателят Игор Жезус поднови тренировки след прасечна контузия, но участието му остава под въпрос.

За гостите от Манчестър Сити крилото Антоан Семеньо остава извън терените до декември с травма в коляното, докато Нико О'Райли е под въпрос.

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