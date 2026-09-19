Евертън затвърди доброто начало на сезона с нов успех

Евертън спечели с минималното 1:0 срещу Ипсуич в мач от петия кръг на Премиър лийг и продължи силното си начало на сезона. Тиерно Бари отбеляза единственото попадение в двубоя още в 11-ата минута. “Трактористите” завършиха срещата с човек по-малко, след като Абдул Фатаву бе изгонен в 67-ата минута.Ипсуич имаше добри периоди и създаде достатъчно положения, за да търси изравняване, но след изгонването на Фатаву в 67-ата минута задачата на гостите стана значително по-трудна, а "карамелите" пропуснаха няколко възможности да решат мача.

Домакините можеха да поведат още рано в двубоя, след като Бренан Джонсън получи топката в наказателното поле, освободи се от защитник, но стреля покрай вратата от отлична позиция. Само няколко минути по-късно Евертън все пак стигна до попадението. След изчистване на Уолтън Тарковски отправи воле от дистанция, а Бари реагира светкавично и отклони топката в мрежата, записвайки втория си гол в Премиър лийг през сезона.

Ипсуич не се отказа и след попадението започна да владее повече топката. Хулио Енсисо имаше възможност да стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе блокиран, а Фатау бе близо до изравняване след опасен удар от малък ъгъл, който Джордан Пикфорд успя да избие в корнер. В 27-ата минута гостите бяха на косъм от гол, когато Фатаву получи топката далеч от вратата и опита да прехвърли Пикфорд от около 40 метра, но стражът на домакините успя да се върне навреме и да избие. До почивката и двата отбора имаха още възможности, като Ипсуич можеше да изравни след центриране на Фатау към Лейф Дейвис, но левият бек не успя да нанесе точен удар.

След паузата Ипсуич отново започна по-активно, но Пикфорд се намеси добре при удар на Енсисо от близка дистанция. В 58-ата минута Евертън стигна до втори гол чрез Бари, който засече с глава корнер и изпрати топката в далечния ъгъл. Попадението обаче бе отменено след намеса на ВАР заради засада на Бренан Джонсън, който според съдиите е влияел на действията на вратаря. Малко по-късно ситуацията се усложни допълнително за Ипсуич, след като Фатау получи втори жълт картон и бе изгонен.

В последните минути възпитаниците на Дейвид Мойс имаха пълния контрол и можеше да сложи точка на спора. Тайлър Диблинг бе спрян от Уолтън, а Кийрън Дюсбъри-Хол пропусна с глава от отлична позиция. Ипсуич обаче не спря да търси изравнителен гол и в четвъртата минута на добавеното време Зиан Флеминг получи шанс след рикошет в наказателното поле, но не успя да насочи топката в рамката. Така Евертън удържа третата си победа във всички турнири за седмицата.

Следващата среща на "карамелите" в Премиър лийг след междунаровната пауза е срещу Хъл Сити на 11 октомври, а на 17 октомври ще приеме Челси. Ипсуич също ще има пауза до 10 октомври, когато ще посрещне Фулъм, след което му предстои тежко гостуване на Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages