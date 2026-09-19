Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън затвърди доброто начало на сезона с нов успех

Евертън затвърди доброто начало на сезона с нов успех

  • 19 сеп 2026 | 19:36
  • 609
  • 0

Евертън спечели с минималното 1:0 срещу Ипсуич в мач от петия кръг на Премиър лийг и продължи силното си начало на сезона. Тиерно Бари отбеляза единственото попадение в двубоя още в 11-ата минута. “Трактористите” завършиха срещата с човек по-малко, след като Абдул Фатаву бе изгонен в 67-ата минута.Ипсуич имаше добри периоди и създаде достатъчно положения, за да търси изравняване, но след изгонването на Фатаву в 67-ата минута задачата на гостите стана значително по-трудна, а "карамелите" пропуснаха няколко възможности да решат мача.

Домакините можеха да поведат още рано в двубоя, след като Бренан Джонсън получи топката в наказателното поле, освободи се от защитник, но стреля покрай вратата от отлична позиция. Само няколко минути по-късно Евертън все пак стигна до попадението. След изчистване на Уолтън Тарковски отправи воле от дистанция, а Бари реагира светкавично и отклони топката в мрежата, записвайки втория си гол в Премиър лийг през сезона.

Ипсуич не се отказа и след попадението започна да владее повече топката. Хулио Енсисо имаше възможност да стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе блокиран, а Фатау бе близо до изравняване след опасен удар от малък ъгъл, който Джордан Пикфорд успя да избие в корнер. В 27-ата минута гостите бяха на косъм от гол, когато Фатаву получи топката далеч от вратата и опита да прехвърли Пикфорд от около 40 метра, но стражът на домакините успя да се върне навреме и да избие. До почивката и двата отбора имаха още възможности, като Ипсуич можеше да изравни след центриране на Фатау към Лейф Дейвис, но левият бек не успя да нанесе точен удар.

След паузата Ипсуич отново започна по-активно, но Пикфорд се намеси добре при удар на Енсисо от близка дистанция. В 58-ата минута Евертън стигна до втори гол чрез Бари, който засече с глава корнер и изпрати топката в далечния ъгъл. Попадението обаче бе отменено след намеса на ВАР заради засада на Бренан Джонсън, който според съдиите е влияел на действията на вратаря. Малко по-късно ситуацията се усложни допълнително за Ипсуич, след като Фатау получи втори жълт картон и бе изгонен.

В последните минути възпитаниците на Дейвид Мойс имаха пълния контрол и можеше да сложи точка на спора. Тайлър Диблинг бе спрян от Уолтън, а Кийрън Дюсбъри-Хол пропусна с глава от отлична позиция. Ипсуич обаче не спря да търси изравнителен гол и в четвъртата минута на добавеното време Зиан Флеминг получи шанс след рикошет в наказателното поле, но не успя да насочи топката в рамката. Така Евертън удържа третата си победа във всички турнири за седмицата.

Следващата среща на "карамелите" в Премиър лийг след междунаровната пауза е срещу Хъл Сити на 11 октомври, а на 17 октомври ще приеме Челси. Ипсуич също ще има пауза до 10 октомври, когато ще посрещне Фулъм, след което му предстои тежко гостуване на Манчестър Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Доскорошният селекционер на Мексико ще поеме Валенсия

Доскорошният селекционер на Мексико ще поеме Валенсия

  • 19 сеп 2026 | 15:20
  • 977
  • 0
Хендерсън се изпокара със съотборниците си при загубата на Челси

Хендерсън се изпокара със съотборниците си при загубата на Челси

  • 19 сеп 2026 | 14:40
  • 6168
  • 2
Симеоне: В дербито срещу Реал Мадрид е важно да си уверен в себе си

Симеоне: В дербито срещу Реал Мадрид е важно да си уверен в себе си

  • 19 сеп 2026 | 14:34
  • 4486
  • 2
Треньорът на Монако: Много е трудно да се печели във Франция

Треньорът на Монако: Много е трудно да се печели във Франция

  • 19 сеп 2026 | 13:49
  • 1270
  • 0
Лапорта пак нападна Реал Мадрид: Когато имат проблем, им преквалифицират един терен и готово

Лапорта пак нападна Реал Мадрид: Когато имат проблем, им преквалифицират един терен и готово

  • 19 сеп 2026 | 13:45
  • 6075
  • 10
Сандро Мацола си отиде от този свят

Сандро Мацола си отиде от този свят

  • 19 сеп 2026 | 13:15
  • 9178
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Германия върна един гейм на България в 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 в София

Германия върна един гейм на България в 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 в София

  • 19 сеп 2026 | 20:40
  • 33929
  • 62
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 14124
  • 7
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 25889
  • 26
Рома 2:2 Интер, Лаутаро възстанови равенството

Рома 2:2 Интер, Лаутаро възстанови равенството

  • 19 сеп 2026 | 19:03
  • 7079
  • 19
Брайтън сгази Арсенал на своя празник и доказа, че шампионите могат да са уязвими

Брайтън сгази Арсенал на своя празник и доказа, че шампионите могат да са уязвими

  • 19 сеп 2026 | 18:55
  • 18963
  • 74
"Лос бланкос" с преднина срещу Везенков и компания

"Лос бланкос" с преднина срещу Везенков и компания

  • 19 сеп 2026 | 20:24
  • 3045
  • 1