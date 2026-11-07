Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Славия и Черно море се изправят един срещу друг във вълнуващ сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Двата отбора са разделени от само една точка - домакините заемат седмата позиция, докато "моряците" са девети в класирането. Тимът на Ратко Достанич е в серия от 5 поредни шампионатни мача без успех и днес ще търси завръщане на победния път.

Задачата пред "белите" обаче няма да бъде никак лесна, тъй като варненци се намират в подем и ще направят всичко възможно да затвърдят доброто впечатление, което оставиха в последните си две срещи. В тях момчетата на Илиан Илиев се наложиха последователно над Септември и Ботев (Враца).

Преди седмица пък Славия си тръгна с равенство от обновения стадион "Българска армия" и развали "армейския" празник пред над 18 000 души по трибуните. Добрата новина за столичани е завръщането на Емил Стоев.

Халф се завръща за Черно море

Обратно в строя, след изтърпяно наказание, за Черно море е халфът Идрис Бунас. Аут остава трайно контузеният Алекс Колев.

Славия - Черно море

Начало: 16:00 часа

Съдия: Георги Давидов

Стадион: "Александър Шаламанов", София

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google