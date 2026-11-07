Арсенал ще затвърждава лидерската си позиция преди паузата

Арсенал приема Хъл Сити на стадион "Емиратс" в двубой от 10-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата е насрочена за събота, 7 ноември 2026 г., от 17:00 ч. българско време. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Фарай Халам.

Възпитаниците на Микел Артета се намират в отлична позиция, оглавявайки класирането във Висшата лига с 24 точки след първите 9 изиграни кръга (8 победи и 1 загуба, при голова разлика 14:5) и ще искат да затвърдят това и в последния мач преди паузата за националните отбори. В последния си мач от първенството "топчиите" постигнаха ценен успех с 1:0 като гост на Ливърпул на "Анфийлд", а преди това надделяха у дома над Евертън с 2:0.

Във всички турнири Арсенал се представя стабилно, въпреки че отпадна от Карабао Къп след равенство 1:1 в редовното време срещу Флийтууд и загуба с 3:5 при дузпите. В Шампионската лига отборът записа равенство 2:2 като гост на Байерн (Мюнхен) и победи Славия (Прага) с 2:1 в Чехия миналата сряда благодарение на голове на Нони Мадуеке и Виктор Гьокереш.

Новаците от Хъл Сити, водени от Сергей Якирович, заемат 11-о място в подреждането с актив от 11 точки (2 победи, 5 равенства и 2 загуби, при голова разлика 11:10). "Тигрите" са в серия от равенства в последните си двубои от първенството — 2:2 срещу Ипсуич, 1:1 срещу Брентфорд и 2:2 срещу Евертън у дома, както и минимално поражение с 0:1 при гостуването на Фулъм.

В последните 5 официални мача между двата тима Арсенал е доминиращата страна с 4 победи и 1 равенство. Последният сблъсък между тях във Висшата лига през февруари 2017 г. завърши с победа 2:0 за Арсенал, а през септември 2016 г. "топчиите" спечелиха с 4:1 като гости. За ФА Къп през 2016 г. те се срещнаха два пъти — равенство 0:0 на "Емиратс" и успех с 4:0 за Арсенал в преиграването.

В исторически план във всички състезания Арсенал има 18 победи срещу Хъл Сити, при 5 равенства и 3 успеха за "тигрите". Освен това лондончани са в серия от 46 поредни домакински мача без загуба в Премиър лийг срещу новопромотирани тимове, като са спечелили последните 17 от тях.

За домакините от Арсенал отсъстващ поради разтежение продължава да бъде Букайо Сака, докато младият Макс Дауман изтърпява наказание. В състава обаче се завръща френският защитник Уилям Салиба, който бе на пейката срещу Славия (Прага) след дълго лечение на контузия в гърба. Езри Конса, който напусна превантивно терена в Прага поради проблем с коляното, е напълно възстановен и на разположение.

При гостите от Хъл Сити списъкът с липсващи играчи е значително по-дълъг. Халфът Мат Крукс е наказан заради натрупани жълти картони. С трайни контузии са Елиот Матазо (скъсани кръстни връзки) и Мат Таргет (контузия в глезена). Извън строя поради различни проблеми са също Чарли Хюз, Дарко Гиаби, Люка Гурна-Дуат и Илиас Анса.

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Снимки: Gettyimages