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Рууни може да се завърне към треньорството само заради два отбора

  • 24 сеп 2026 | 14:21
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Рууни може да се завърне към треньорството само заради два отбора

Уейн Рууни призна, че би се завърнал към треньорската професия само ако получи оферта от два от бившите си клубове. Става дума за Евертън и Манчестър Юнайтед.

40-годишният бивш голмайстор, който сега работи като анализатор, за последно бе мениджър на Плимут, откъдето бе уволнен в края на 2024 година. Бившият капитан на Англия спечели абсолютно всички възможни трофеи с “червените дяволи”, но остана далеч от такива успехи в треньорската си кариера, преминала през Дарби Каунти, Ди Си Юнайтед и Бирмингам Сити.

Запитан дали би се завърнал към треньорството след близо двугодишно отсъствие, Уаза отговори: “Съмнявам се. Знам, че поех четири трудни задачи в предишните си ангажименти. Единственият начин да се завърна на каквато и да било подобна длъжност е в Евертън или Манчестър Юнайтед, но това е много малко вероятно. Кое от тези предложения бих предпочел? Което дойде първо.

Възможно е никога повече да не работя като треньор. Мисля, че като футболист усещаш кога кариерата ти е към края си и можеш да се подготвиш за това. Що се отнася до треньорската професия обаче, не знаеш дали ще се задържиш на дадено място година, две, десет или само три месеца".

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