Реал отива за нова победа на "Местайя"

В събота, 7 ноември 2026 г., от 22:00 часа българско време стадион "Местайя" ще бъде арена на сблъсъка между Валенсия и Реал Мадрид от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Главен съдия на двубоя е Хосе Луис Мунуера Монтеро.

Домакините преживяват изключително труден сезон под ръководството на Хавиер Агире. Валенсия се намира на 19-о място в класирането (в зоната на изпадащите) с актив от едва 9 точки след 11 изиграни мача (2 победи, 3 равенства и 6 загуби) и голова разлика 8:17.

В последните си 5 мача за първенство тимът постигна само една победа — 1:0 като гост срещу Елче в миналия кръг благодарение на попадението на Умар Садик. Преди това Валенсия отстъпи у дома пред Виляреал с 1:2, завърши 0:0 с Атлетик Билбао на "Местая", записа равенство 2:2 при гостуването си на Расинг Сантандер и загуби у дома от Реал Сосиедад с 2:3.

Отборът на Жозе Моуриньо се намира в отлична серия от седем поредни победи във всички турнири. В Ла Лига "белите" са на 3-то място с 27 точки от 11 мача (9 победи и 2 загуби) с голова разлика 28:10, изоставайки на 3 точки от лидера Барселона.

В последните си 5 мача във всички турнири Реал Мадрид постигна 5 победи: спечели с 3:2 като гост срещу АЕК в Шампионската лига, надигра Расинг Сантандер с 3:0 като гост в Ла Лига, триумфира над Барселона с 2:1 на "Спотифай Камп Ноу", разгроми РБ Лайпциг с 4:1 в Европа и победи Севиля с 4:1 на "Сантиаго Бернабеу".

В историята двата тима са се срещали 215 пъти, като Реал Мадрид има превес със 113 победи срещу 59 за Валенсия и 43 равенства. В мачовете от Ла Лига столичани са записали 95 победи от 181 срещи.

В последните 5 официални двубоя между двата тима се забелязва превъзходство на Реал Мадрид, който е постигнал 3 победи, Валенсия има 1 успех, а 1 мач е завършил наравно. В последния им мач през февруари 2026 г. Реал надделя с 2:0 на "Местайя". Преди това мадридчани спечелиха с 4:0 у дома през ноември 2025 г., а Валенсия изненада съперника с победа 2:1 на "Сантиаго Бернабеу" през април 2025 г. През януари 2025 г. Реал спечели на "Местая" с 2:1, а през март 2024 г. срещата във Валенсия завърши 2:2.

Валенсия разполага с един от най-слабите атаки в първенството през този сезон с едва 8 отбелязани гола (колкото има и последният Малага). За сравнение, водещият реализатор на Реал Мадрид Килиан Мбапе сам е отбелязал 12 попадения в Ла Лига от началото на кампанията.

В състава на домакините от Валенсия извън сметките поради контузии са Диего Лопес, Кайн ван Йовелен, Давид Оторби и Серхи Канос.

В тима на Реал Мадрид наказание от четири мача изтърпява крилото Винисиус Жуниор, за когото това е последният двубой от санкцията. Извън строя поради контузии остават защитникът Раул Асенсио и нападателят Родриго, както и Ферлан Менди. В състава на Жозе Моуриньо обаче се завръщат Орелиан Чуамени и Арда Гюлер, които бяха почивали в средата на седмицата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages