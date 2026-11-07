Коварно гостуване за Байерн

Майнц 05 посреща лидера в класирането Байерн (Мюнхен) в мач от 9-ия кръг на германската Бундеслига. Двубоят ще се играе на стадион "Опел Арена" с начален час 16:30. Главен съдия на срещата е Роберт Шрьодер.

Майнц 05 заема 9-о място в класирането на Бундеслигата с актив от 10 точки след 8 изиграни мача (3 победи, 1 равенство и 4 загуби) и голова разлика 17:17. Формата на тима обаче е обезпокоителна – те са загубили четири от последните си пет мача във всички турнири.

Байерн (Мюнхен) оглавява таблицата в Бундеслигата с 18 точки от 8 мача (5 победи, 3 равенства и 0 загуби) и впечатляваща голова разлика от 27:8. Баварците делят първото място с Борусия (Дортмунд), но са лидери благодарение на по-добрата си голова разлика.

В последния кръг от първенството Байерн завърши наравно 2:2 срещу Борусия (Дортмунд), допускайки изравнителен гол в 89-ата минута. След това обаче тимът постигна важен успех с 2:0 като гост на Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Преди това баварците разгромиха Магдебург с 6:1 за Купата на Германия, надделяха над Фрайбург с 3:1 в Бундеслигата и завършиха 2:2 срещу Арсенал в Европа. Отборът е в серия от 30 поредни гостувания без загуба в Бундеслигата.

В последните 5 срещи между двата тима балансът е 3 победи за Байерн (Мюнхен), 1 равенство и 1 победа за Майнц 05. При последния им сблъсък през април 2026 г. Байерн спечели драматично с 4:3 като гост, въпреки че изоставаше с 0:3 на полувремето. Преди това през декември 2025 г. двата отбора завършиха 2:2 в Мюнхен. Байерн се наложи с 3:0 през април 2025 г., а последната победа за Майнц датира от декември 2024 г. с 2:1 у дома. През октомври 2024 г. Байерн спечели категорично с 4:0 за Купата на Германия.

Домакините от Майнц имат сериозни проблеми в защита. Филип Мвене и Щефан Пош са наказани и пропускат двубоя. Извън сметките заради контузии са Силас Вамангитука и Доминик Коор.

За Байерн двубоят отново ще бъде воден от помощник-треньора Аарън Данкс, тъй като старши треньорът Венсан Компани се възстановява след здравословен проблем. Извън състава поради контузии остават Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Луис Диас, Исмаел Сайбари и Бара Ндиайе.

"Повечето играчи тренираха вчера. Джамал Мусиала се присъедини отново към групата, което е много позитивно. Но утрешният мач идва твърде рано за него. Алекс Павлович също участва. Трябва да видим как ще реагират краката му. Мануел Нойер тренира отново. Нещата изглеждат добре за него за мача", заяви помощник-треньорът на Байерн Аарън Данкс на пресконференцията преди двубоя.

Нападателят Хари Кейн, който наскоро подписа нов договор с клуба, ще води атаката на баварците, подпомаган от Майкъл Олисе и младия Ленарт Карл.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages