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Официално: Матео Дармиан подписа с Болоня

  • 9 окт 2026 | 09:48
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Официално: Матео Дармиан подписа с Болоня

Бившият защитник на Интер, Манчестър Юнайтед и Торино Матео Дармиан официално бе представен като ново попълнение на Болоня. 36-годишният бранител парафира с „рособлу“, след като през последната седмица тренираше с тима на пробен период.

Дармиан пристига на свободен трансфер и подписа договор до края на сезон 2026/27, като според информациите в контракта е включена опция за удължаване с още дванадесет месеца.

Опитният краен бранител остана без клуб след раздялата си с Интер в края на сезон 2025/26. С екипа на „нерадзурите“ той записа 218 двубоя във всички турнири, спечели три шампионски титли на Серия А, три пъти вдигна Купата на Италия, завоюва три Суперкупи на страната и достигна до два финала в Шампионската лига — през 2023 и 2025 година.

След края на периода си в Милано ветеранът имаше различни възможности за продължаване на кариерата, сред които оферти от нови членове на елита и дори предложение за административна роля на „Сан Сиро“. Дармиан обаче реши да изчака най-подходящия момент и прие поканата да се присъедини към тренировъчния процес на Болоня след тежката травма на титулярния десен бек Емил Холм.

Шведският национал пострада по време на международната пауза през септември и октомври, претърпя операция и ще отсъства от терените между четири и шест месеца. Това отвори отлична възможност за Дармиан да се завърне в Серия А, след като прекара малко повече от три месеца като свободен агент.

Защитникът ще бъде на разположение на новия си тим още за предстоящото неделно гостуване срещу състава на Лече в калчото.

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