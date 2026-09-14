Алегри: Да се надяваме, че това е добро начало, Де Бройне е добре

Масимилиано Алегри разсея притесненията около Кевин Де Бройне, като потвърди, че белгиецът е бил заменен в края на мача срещу Болоня заради крамп, а не поради по-сериозна контузия. Треньорът на Наполи коментира смяната пред „Скай Спорт Италия“ след победата с 1:0, дошла след гол на Станислав Лоботка. Това беше и първи домакински успех за тима през кампанията.

„Той изразходва много енергия, беше крамп“, заяви Алегри, цитиран от „ТутоМеркатоУеб“. „Днес мачът беше спечелен с желание и ярост – нещо, което ни липсваше срещу Комо и Интер. В онези срещи бяхме твърде повърхностни, въпреки че направихме и някои добри неща.“

На стадион „Марадона“ Де Бройне действаше по-близо до нападателя, а според Алегри това е естествената му позиция.

„Мисля, че Кевин е играл там през целия си живот. Той е толкова добър в създаването на пространства за себе си и в разбирането кога да се изтегли по-дълбоко, че е почти невъзможно да се спори по този въпрос“, каза той. „По начина, по който контролира и подава топката, се вижда, че е напълно различен. Предвид възрастта му, трябва да го управляваме внимателно.“

Наполи излезе от дупката срещу затъналата Болоня

Треньорът беше попитан и за своите смени, като Фавазули и Ноа Ланг оказаха влияние след почивката, а Лоренцо Лука влезе в игра в края на мача.

„Той се справи много добре, влезе силно и срещу Арсенал“, коментира Алегри за Фавазули. „Политано работи здраво през първите 45 минути, след което имахме нужда от свежа енергия. Същото важи и за Вергара. В началото на сезона, при тези температури, смените на полувремето понякога могат да бъдат полезни.“

Относно Лука, Алегри разкри проста инструкция, която му е дал: „Той влизаше и му казах: отвори раменете си. Включи се добре, както и срещу Арсенал. Това са добри момчета, които могат да се развиват. Психически се нуждаят от увереност.“

Въпреки победата Алегри не беше напълно доволен, като посочи тенденцията на Наполи да разиграва топката в грешни зони. „В края можехме да управляваме някои ситуации по-добре. Задържахме топката в нашата половина, когато трябваше да го правим в наказателното поле на съперника. Все пак допуснахме малко положения, така че нека се насладим на тази победа, която е първа у дома. Да се надяваме, че е добро начало.“

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Снимки: Gettyimages