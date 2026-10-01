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Шведски национал от Болоня ще отсъства дълго от игра

  • 1 окт 2026 | 19:40
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Шведски национал от Болоня ще отсъства дълго от игра

Италианският Болоня информира, че десният бек Емил Холм ще отсъства от терените за период от четири до шест месеца, след като претърпя операция заради травма на бедрото на десния крак, получена по време на ангажиментите му с националния отбор на Швеция.

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Холм претърпя контузията при скорошната победа на шведите с 2:1 над Румъния в Лига на нациите. Травмата наложи хирургическа намеса и ще попречи на бившия футболист на Ювентус да вземе участие в по-голямата част от оставащите мачове през сезона. В изявление от Болоня потвърдиха, че Холм е претърпял операция за възстановяване на увреденото сухожилие. Интервенцията е извършена във Финландия. От италианския клуб също така разкриха, че шведският национал ще бъде извън игра за период от четири до шест месеца.

Болоня вече предприе стъпки за намиране на заместник на Холм, като бившият италиански национал Матео Дармиан тренира с тима през последните дни с намерението да си спечели постоянен договор.

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Снимки: Gettyimages

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