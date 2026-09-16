Официално: Болоня уволни Тедеско и веднага назначи треньора на Аталанта

От Болоня официално обявиха, че са освободили от поста старши треньора Доменико Тедеско.

След няколко дни обсъждане е взето решение за раздяла с 41-годишния италианец, който бе назначен през лятото и води отбора само в четири мача. Болоня има само една точка в Серия А след четири изиграни срещи.

Същевременно клубът реагира веднага и обяви също, че назначава треньора на Аталанта Рафаеле Паладино. Специалистът вече се е разбрал с бергамаските и е прекратил договора си по взаимно съгласие.

Паладино е подписал договор до края на юни 2029 г. и ще проведе първата си тренировка още днес в клубната база на Болоня.

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Снимки: Imago