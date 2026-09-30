Болоня даде зелена светлина за нов модерен стадион на стойност 300 милиона евро

Проектът за новото съоръжение на Болоня направи решителна крачка напред, след като бяха спазени първите ключови срокове. Футболният клуб, собственост на Джоуи Сапуто, и изложбеният център „Болоня Фиере“ официално одобриха плановете за строителство. Общината на града изпраща официално потвърждение до Италианската футболна федерация за готовността да се реализира мащабната инициатива, съобщава местното издание „Ил Ресто дел Карлино“.

Основната цел пред местните власти е Болоня да бъде включен сред седемте италиански града домакини на Европейското първенство по футбол през 2032 година. По този начин проектът ще може да се възползва от държавно финансиране в размер между 25 и 30 милиона евро, отпуснати специално за спортна инфраструктура за шампионата. Документацията за кандидатстващите стадиони ще бъде внесена от федерацията в УЕФА до края на септември, за да се спази крайният срок на 1 октомври.

Съоръжението ще бъде изградено на територията на панаирния комплекс, в пространството между железопътната линия и магистралата. Плановете предвиждат многофункционална арена, която освен футболни срещи ще приема мащабни концерти, изложения и други големи събития, включително тенис турнира за Купа „Дейвис“. Това ще позволи стадионът да се експлоатира целогодишно. Подобно на клубния дом на Реал Мадрид – „Бернабеу“, комплексът ще разполага с подвижен покрив, осигуряващ провеждането на мероприятия независимо от атмосферните условия. За футболни двубои капацитетът ще бъде между 34 000 и 35 000 места, което надвишава изисквания минимум от 30 000 зрители за европейски финали. При концертни събития съоръжението ще побира до 45 000 души. За максимална гъвкавост ще бъде внедрена технология за прибиращ се естествен тревен килим по модела на германския клуб Шалке 04.

Въвеждането на новите архитектурни подобрения увеличи прогнозната стойност на инвестицията от първоначалните 280 милиона до близо 300 милиона евро. Техническият проект е поверен на инженер Масимо Майовецки и архитектурното студио „Шеса“, водено от Елой Суарес, които преди това си сътрудничиха и при изграждането на клубния стадион на Ювентус в Торино. Очаква се строителните процедури да стартират бързо, тъй като теренът вече притежава необходимите градоустройствени разрешителни.

Финансовата рамка на проекта предвижда комбинация от публични и частни средства. Освен държавната субсидия за Евро 2032, „Болоня Фиере“ ще осигури 50 милиона евро, а още толкова ще предостави собственикът на футболния клуб Джоуи Сапуто. Търсят се и допълнителни частни инвеститори, сред които строителната компания „Галоти“ на предприемача Маркезини, както и музикалният промоутър „Лайв Нейшън“. Обсъжда се и възможността за продажба на правата върху името на арената на застрахователната компания „Унипол“, а останалата част от бюджета може да бъде покрита чрез преференциални заеми от специализираната кредитна институция „Кредито Спортиво“. Паралелно с това акционерите на „Болоня Фиере“ гласуваха единодушно увеличаване на капитала с 20 милиона евро в брой, както и възможност за непарична вноска от страна на общината на стойност до 4 милиона евро под формата на имоти и концесии. Целта на финансовата операция е да повиши международната конкурентоспособност на изложбения център и да стимулира икономическата привлекателност на целия регион.

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Снимки: Imago