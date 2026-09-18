Новият треньор на Болоня: Нямам вълшебна пръчица за три дни

Рафаеле Паладино беше официално представен в тренировъчния център „Николо Гали“ като нов наставник на Болоня. Той заменя уволнения Доменико Тедеско, под чието ръководство отборът се озова на дъното на класирането в Серия "А".

„Исках да благодаря на клуба, защото през тези дни ми показаха огромно доверие. Те не ми предложиха просто треньорски пост, а проект, и затова дойдох тук“, заяви Паладино.

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„Нямам вълшебна пръчица само за три дни, но съм сигурен, че момчетата се нуждаят от искра, която е по-скоро психическа, отколкото физическа. Трябва ни незабавен импулс", подчерта специалистът.

На въпрос дали Рикардо Орсолини и Федерико Бернардески могат да играят заедно, той беше категоричен. „Орсолини и Бернардески са страхотна двойка и винаги ще се опитвам да пускам на терена качествени играчи – колкото повече имаме, толкова по-добре. Моето убеждение е, че първите защитници трябва да бъдат нападателите".

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