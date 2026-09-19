Болоня продължи да се лута и при новия треньор

Отборите на Болоня и Торино завършиха наравно 1:1 на “Ренато Дал’Ара” в среща от петия кръг на Серия "А". Така “рособлу” останаха без шампионатна победа през сезона и след дебюта на новия си треньор Рафаеле Паладино. От друга страна, те записаха седми пореден мач без загуба от този съперник.

Домакините бяха тези, които поведоха в резултата в 14-ата минута. Тогава Федерико Бернардески се възползва от лошо изчистена топка и се разписа със своя шут. Въпреки това “биковете” бяха тези, които владееха инициативата. Така се стигна до 77-ата минута, когато резервата Сандро Куленович спечели топката в средата на терена, напредна и с удар по земя донесе равенството в двубоя, като беше подпомогнат и от неубедителната намеса на Лукаш Скорупски.

It ends level in Bologna 🔚#BolognaTorino pic.twitter.com/4YNsIT90iD — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 19, 2026

Така Торино събра четири точки в своя актив и заема 14-ата позиция в класирането, където Болоня е на 17-ото място със своите два пункта.

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Снимки: Gettyimages