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Болоня продължи да се лута и при новия треньор

  • 19 сеп 2026 | 18:50
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Болоня продължи да се лута и при новия треньор

Отборите на Болоня и Торино завършиха наравно 1:1 на “Ренато Дал’Ара” в среща от петия кръг на Серия "А". Така “рособлу” останаха без шампионатна победа през сезона и след дебюта на новия си треньор Рафаеле Паладино. От друга страна, те записаха седми пореден мач без загуба от този съперник.

Домакините бяха тези, които поведоха в резултата в 14-ата минута. Тогава Федерико Бернардески се възползва от лошо изчистена топка и се разписа със своя шут. Въпреки това “биковете” бяха тези, които владееха инициативата. Така се стигна до 77-ата минута, когато резервата Сандро Куленович спечели топката в средата на терена, напредна и с удар по земя донесе равенството в двубоя, като беше подпомогнат и от неубедителната намеса на Лукаш Скорупски.

Така Торино събра четири точки в своя актив и заема 14-ата позиция в класирането, където Болоня е на 17-ото място със своите два пункта.

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Снимки: Gettyimages

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