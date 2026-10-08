Румениге: Кейн и Олисе възнамеряват да седят дълго в Байерн, Хари заслужава "Златната топка"

Преговорите за новите договори на Хари Кейн и Майкъл Олисе остават централна тема в Байерн (Мюнхен). Членът на надзорния съвет на баварския клуб Карл-Хайнц Румениге също взе отношение по въпроса за бъдещето на двете големи звезди, като говори пред платформата „ransport“.
71-годишният функционер изрази пълна увереност, че тандемът ще продължи да радва феновете на германския хегемон. "И двамата имат намерение да останат в Байерн за дълго време. Надявам се и съм напълно уверен, че Хари скоро ще удължи договора си. А след него ще дойде редът и на Майкъл. Бих искал да го видя да остане в Байерн още много години.
Ние от ФК Байерн можем да се считаме за много щастливи, че имаме двама играчи – Хари Кейн и Майкъл Олисе, които са сред водещите претенденти за „Златната топка“. Те са играчи от световна класа, а такива не растат по дърветата – те са изключително важни фигури за нас вече от известно време", каза легендарният бивш нападател на баварците.
Диалогът между шефовете на мюнхенци и Кейн вече е в ход. Настоящият договор на голмайстора изтича в края на юни, докато контрактът на Олисе е валиден до 2029 година, макар интересът от Реал Мадрид към французина да продължава да поражда спекулации.
Английският нападател и френското крило са ключовите фигури в офанзивната линия на тима. През изминалата седмица Кейн се превърна в рекордьор по мачове за националния отбор на „Трите лъва“, а Олисе направи фурор в Лигата на нациите с четири гола и две асистенции в рамките на четири двубоя за Франция.
Румениге коментира и предстоящата церемония за "Златната топка", като смята, че Хари Кейн заслужава наградата: "Аз бях последният играч на Байерн, спечелил тази награда, затова бих искал сега да я спечели друг играч от Байерн. Това би имало много специално значение и за нас като клуб. Решаващият критерий е индивидуалното представяне, а в това отношение Хари Кейн има предимство – головете и трофеите му говорят сами за себе си.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago