Румениге: Кейн и Олисе възнамеряват да седят дълго в Байерн, Хари заслужава "Златната топка"

Преговорите за новите договори на Хари Кейн и Майкъл Олисе остават централна тема в Байерн (Мюнхен). Членът на надзорния съвет на баварския клуб Карл-Хайнц Румениге също взе отношение по въпроса за бъдещето на двете големи звезди, като говори пред платформата „ransport“.

71-годишният функционер изрази пълна увереност, че тандемът ще продължи да радва феновете на германския хегемон. "И двамата имат намерение да останат в Байерн за дълго време. Надявам се и съм напълно уверен, че Хари скоро ще удължи договора си. А след него ще дойде редът и на Майкъл. Бих искал да го видя да остане в Байерн още много години.

Karl-Heinz Rummenigge is confident that Michael Olise and Harry Kane will stay at Bayern for a long time: "Both of them intend to stay at Bayern for a long time. I hope, and I’m also very confident, that Harry will extend his contract soon. And that Michael will be next. I would like to see him stay at Bayern for many more years. We at FC Bayern can consider ourselves very fortunate to have two players in Harry Kane and Michael Olise who are among the leading contenders for the Ballon d'Or. They are world-class players, and world class players don’t grow on trees - they have been such important figures for us for some time now." [@ransport] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 8, 2026

Ние от ФК Байерн можем да се считаме за много щастливи, че имаме двама играчи – Хари Кейн и Майкъл Олисе, които са сред водещите претенденти за „Златната топка“. Те са играчи от световна класа, а такива не растат по дърветата – те са изключително важни фигури за нас вече от известно време", каза легендарният бивш нападател на баварците.

Диалогът между шефовете на мюнхенци и Кейн вече е в ход. Настоящият договор на голмайстора изтича в края на юни, докато контрактът на Олисе е валиден до 2029 година, макар интересът от Реал Мадрид към французина да продължава да поражда спекулации.

Rummenigge on the Ballon d'Or: "I was the last Bayern player to win the award, so I would like to see another Bayern player win it now. That would have a very special significance for us as a club as well. The decisive criterion is individual performance, and Harry Kane has the edge there - his goals and his trophies speak for themselves." [@ransport] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 8, 2026

Английският нападател и френското крило са ключовите фигури в офанзивната линия на тима. През изминалата седмица Кейн се превърна в рекордьор по мачове за националния отбор на „Трите лъва“, а Олисе направи фурор в Лигата на нациите с четири гола и две асистенции в рамките на четири двубоя за Франция.

Румениге коментира и предстоящата церемония за "Златната топка", като смята, че Хари Кейн заслужава наградата: "Аз бях последният играч на Байерн, спечелил тази награда, затова бих искал сега да я спечели друг играч от Байерн. Това би имало много специално значение и за нас като клуб. Решаващият критерий е индивидуалното представяне, а в това отношение Хари Кейн има предимство – головете и трофеите му говорят сами за себе си.

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Снимки: Imago