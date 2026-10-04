Фланелката на Хари Кейн, с която вкара 100-ния си гол в Бундеслигата, бе продадена за внушителна сума

Фланелката на Хари Кейн, с която той вкара своя гол номер 100 в Бундеслигата с Байерн (Мюнхен), бе продадена за внушителната сума от 55 000 евро, съобщава "Билд".

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

На аукционна платформа участник от Сингапур е платил сериозните пари за екипа, който английският голмайстор носеше по време на разгромната победа в средата на септември срещу Унион (Берлин) със 7:0.

Harry Kane's match-worn Oktoberfest shirt, which he wore when scoring his record-breaking 100th Bundesliga goal, has been sold at auction for €55k, with the majority of the proceeds going to charity https://t.co/vzp3gyvbkL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 1, 2026

Купувачът е изпреварил кандидат от САЩ, който е предложил 50 000 евро. Фланелката предизвика огромен интерес именно с заради паметното постижение на Кейн. С нея той отбеляза своя 100-тен гол в едва 98-ия си мач в Бундеслигата. Никой футболист в германския елит преди него не е достигал тази кота толкова бързо. Освен това екипът бе част от лимитирана серия, издадена специално за Октоберфест (19 септември - 4 октомври).

Вторият в класацията - легендата на Кьолн Дитер Мюлер, достигна границата от 100 гола за 129 двубоя. След историческото юбилейно попадение Кейн вкара и своя гол номер 101 в същия мач срещу Унион.

Кейн е на гол от това да направи нещо, което само един английски национал е правил

Част от приходите от търга ще отидат за благотворителната организация „ФК Байерн Хилфе е.Ф.“, която подкрепя хора в нужда. Наред с екипа на Кейн, на благотворителния аукцион бяха изложени фланелки и на други звезди на баварците.

За разлика от тази на Кейн, те бяха продадени за значително по-малко пари. Например екипът, носен от Джамал Мусиала за Октоберфест, бе закупен от наддаващ от Китай за 7292 евро. Американец пък купи фланелката на Майкъл Олисе от двубоя с Унион за едва 5500 евро. Двете звезди на Байерн също се разписаха в двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages