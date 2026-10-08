Тайните зад големите успехи на Испания: Как "Ла Роха" изгради глобална скаутска мрежа за таланти

Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) разполага с една от най-впечатляващите и модерни системи за селекция и скаутинг в световния футбол, пише в своя статия мадридският "Ас". В централата в Лас Розас картите на футболното влияние отдавна не се ограничават само до местните първенства до 14 години или школите на клубовете от Ла Лига. Днес испанските скаути следят внимателно събитията - от швейцарските Алпи и дълбините на италианската Серия А до водещите британски академии.

Все по-често националните гарнитури на Испания откриват своите бъдещи звезди на хиляди километри разстояние. Част от тези момчета дори не са родени на Иберийския полуостров, а други вече са защитавали цветовете на чужди юношески формации. РФЕФ превърна привличането на играчи с право на испански паспорт зад граница в стратегически приоритет.

🔍 Los secretos de la RFEF: chivatazos, agentes, scouting, big data... 👉 Pocos rincones del continente se escapan ya a sus tentáculos de captación, uno de los sistemas de espionaje futbolístico más envidiados del mundo ✍️ @AS_icamacho https://t.co/VarzE6wG3N — Diario AS (@diarioas) October 8, 2026

Най-яркият пример безспорно е бранителят Дийн Хаусен. Роден в Нидерландия, израснал в Малага и преминал през школата на Ювентус, централният защитник вече играеше в Италия и носеше екипа на нидерландския тим до 17 години, когато попадна в полезрението на Испания. Федерацията установи контакт с обкръжението му, привлече го в младежките си формации, а днес той вече е част от мъжкия национален отбор.

Този случай далеч не е изолиран. Вратарят на селекцията до 18 години Чичоро преди това пазеше за Англия до 16 г., докато беше част от Манчестър Юнайтед. Подобен път извървя и роденият през 2005 г. Сусохо в Манчестър Сити. Аблай Самб, който днес се развива в Милан, е роден в Люксембург с корени от Сенегал, но годините, прекарани във Форментера, му позволиха да дебютира за Испания до 17 г. Роденият в Швейцария защитник на Цюрих с нигерийски произход Икена Икезу има дядо испанец и вече облече фланелката на тима до 16 г., а Елайджа Гифт беше забелязан още в академията на Ливърпул, преди да премине в Атлетик.

🇳🇱🇪🇸 The tragic Dean Huijsen story: • Born in Amsterdam, Netherlands, to Dutch parents... Moved to Marbella, Spain at the age of 5 and grew up there. • Represented the Netherlands at youth level, playing for several Dutch youth national teams • Later on, he had the option to represent either the Netherlands or Spain at senior international level • Ultimately chose Spain, explaining that Spain felt like home and that he considered himself Spanish after spending almost his entire life there • Many fans believed he took the decision because of sporting pathway and have more chances to go to the 2026 World Cup, with the Netherlands already having elite centre-backs such as Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Nathan Aké, Matthijs de Ligt, and others competing for places. • Huijsen received his first senior Spain call-up in March 2025, and made his Spain debut against the Netherlands, the country of his birth • He established himself as a regular starter and was widely viewed as Spain's centre-back of the future • Signed for Real Madrid after his breakthrough season, becoming one of the most highly-rated young defenders in Europe • Seemed destined to play a major role for Spain at the 2026 World Cup, and was very important for Luis de la Fuente • However, Huijsen didn't meet expectations in the 2nd half of the season, with Cubarsí, Eric García, Pubill and Laporte in good-form • After this, in a shocking decision, Luis de la Fuente left Huijsen out of Spain's final 2026 World Cup squad Huijsen changed from The Duth NT to the Spanish NT to have 'more chances' for the World Cup and at the end he will not go. 💔 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 27, 2026

„Системата ни се крепи на три основни стълба“, разкрива координаторът на юношеските и младежките формации в РФЕФ Ману Фернандес.

Първият елемент са съвременните технологии. Федерацията работи с мащабни масиви от данни и аналитичен софтуер, чрез които проследява представянето, изиграните минути, възрастта и статистиката на млади футболисти в стотици клубове по целия свят. Тези инструменти позволяват да бъдат открити състезатели, които иначе биха останали незабелязани при традиционния скаутинг.

Вторият канал за информация идва от футболните агенти и близките на играчите. Често именно представители или роднини сигнализират за момчета от второ поколение зад граница, които имат право да играят за Испания, но са извън стандартните регистри.

Третата опора са директните контакти със самите футболни академии. РФЕФ изгражда трайни партньорства с чуждестранни клубове, което често води до верижен ефект. Когато даден клуб види, че федерацията подхожда коректно към негов талант, ръководството му започва да насочва скаутите и към други перспективни имена в структурата си.

След идентифицирането на даден профил следва етапът на детайлна оценка. РФЕФ изисква видеоматериали, но проверката не спира дотук. Екип от седем щатни скаути пътува постоянно, за да наблюдава избраните футболисти на живо по време на мачове и тренировъчен процес.

Успехите на испанския футбол допълнително улесняват тази мисия. Европейските триумфи на представителния отбор, олимпийското злато и редицата титли при юношите и младежите превръщат Испания в изключително привлекателен избор за всеки талант с двойно гражданство.

По този начин федерацията успя да създаде глобална селекционна мрежа, която свързва скаути, клубове, агенти и семейства. Независимо дали един талант се развива в Ливърпул, Цюрих или Милано, ако има връзка с Испания, Ла Роха вече знае за него. Националният отбор вече не търси таланти само у дома. Новата територия за набиране на таланти е целият свят, завършва "Ас".

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Снимки: Gettyimages