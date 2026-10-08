Тайните зад големите успехи на Испания: Как "Ла Роха" изгради глобална скаутска мрежа за таланти

Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) разполага с една от най-впечатляващите и модерни системи за селекция и скаутинг в световния футбол, пише в своя статия мадридският "Ас". В централата в Лас Розас картите на футболното влияние отдавна не се ограничават само до местните първенства до 14 години или школите на клубовете от Ла Лига. Днес испанските скаути следят внимателно събитията - от швейцарските Алпи и дълбините на италианската Серия А до водещите британски академии.
Все по-често националните гарнитури на Испания откриват своите бъдещи звезди на хиляди километри разстояние. Част от тези момчета дори не са родени на Иберийския полуостров, а други вече са защитавали цветовете на чужди юношески формации. РФЕФ превърна привличането на играчи с право на испански паспорт зад граница в стратегически приоритет.
Най-яркият пример безспорно е бранителят Дийн Хаусен. Роден в Нидерландия, израснал в Малага и преминал през школата на Ювентус, централният защитник вече играеше в Италия и носеше екипа на нидерландския тим до 17 години, когато попадна в полезрението на Испания. Федерацията установи контакт с обкръжението му, привлече го в младежките си формации, а днес той вече е част от мъжкия национален отбор.
Този случай далеч не е изолиран. Вратарят на селекцията до 18 години Чичоро преди това пазеше за Англия до 16 г., докато беше част от Манчестър Юнайтед. Подобен път извървя и роденият през 2005 г. Сусохо в Манчестър Сити. Аблай Самб, който днес се развива в Милан, е роден в Люксембург с корени от Сенегал, но годините, прекарани във Форментера, му позволиха да дебютира за Испания до 17 г. Роденият в Швейцария защитник на Цюрих с нигерийски произход Икена Икезу има дядо испанец и вече облече фланелката на тима до 16 г., а Елайджа Гифт беше забелязан още в академията на Ливърпул, преди да премине в Атлетик.
„Системата ни се крепи на три основни стълба“, разкрива координаторът на юношеските и младежките формации в РФЕФ Ману Фернандес.
Първият елемент са съвременните технологии. Федерацията работи с мащабни масиви от данни и аналитичен софтуер, чрез които проследява представянето, изиграните минути, възрастта и статистиката на млади футболисти в стотици клубове по целия свят. Тези инструменти позволяват да бъдат открити състезатели, които иначе биха останали незабелязани при традиционния скаутинг.
Вторият канал за информация идва от футболните агенти и близките на играчите. Често именно представители или роднини сигнализират за момчета от второ поколение зад граница, които имат право да играят за Испания, но са извън стандартните регистри.
Третата опора са директните контакти със самите футболни академии. РФЕФ изгражда трайни партньорства с чуждестранни клубове, което често води до верижен ефект. Когато даден клуб види, че федерацията подхожда коректно към негов талант, ръководството му започва да насочва скаутите и към други перспективни имена в структурата си.
След идентифицирането на даден профил следва етапът на детайлна оценка. РФЕФ изисква видеоматериали, но проверката не спира дотук. Екип от седем щатни скаути пътува постоянно, за да наблюдава избраните футболисти на живо по време на мачове и тренировъчен процес.
Успехите на испанския футбол допълнително улесняват тази мисия. Европейските триумфи на представителния отбор, олимпийското злато и редицата титли при юношите и младежите превръщат Испания в изключително привлекателен избор за всеки талант с двойно гражданство.
По този начин федерацията успя да създаде глобална селекционна мрежа, която свързва скаути, клубове, агенти и семейства. Независимо дали един талант се развива в Ливърпул, Цюрих или Милано, ако има връзка с Испания, Ла Роха вече знае за него. Националният отбор вече не търси таланти само у дома. Новата територия за набиране на таланти е целият свят, завършва "Ас".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages