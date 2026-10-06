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Дани Олмо: Доверих се на Динамо (Загреб) и не сгреших

  • 6 окт 2026 | 04:37
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Дани Олмо: Доверих се на Динамо (Загреб) и не сгреших

Халфът на Барселона и испанския национален отбор Дани Олмо изрази признателността си към Динамо (Загреб) – клуба, в който направи първите си големи крачки в професионалния футбол. Испанският тим се изправя срещу Хърватия в мач от Лига на нациите на стадион „Полюд“ в Сплит, което прави събитието изключително емоционално за Олмо.

Той разказа какво го е мотивирало да предприеме тази смела крачка в ранна възраст и какво му е дал престоят в хърватската столица:

„Всеки човек има своя собствена история и причини за изборите си. Към това решение ме насочи желанието на Динамо да помогне на моето развитие. Те искрено вярваха, че мога да стана футболистът, който съм днес", сподели Олмо.

"Доверих им се напълно, а бях едва на 16 години. С майка ми се озовахме в напълно непозната страна... Беше сложно, но същевременно прекрасно време. Свързан съм с клуба по неповторим начин и мисля, че това се вижда. Много се радвам, че се завръщам в Хърватия и за мен този мач ще бъде наистина специален“, каза още испанският национал.

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Снимки: Gettyimages

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