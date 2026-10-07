В Хърватия беснеят срещу „провокатора“ Кукурея

В Хърватия избухна сериозно недоволство срещу левия бек на Испания Марк Кукурея заради ситуацията, довела до втория жълт картон и изгонването на Иван Перишич по време на двубоя. Ситуацията стана при резултат 1:1, а впоследствие "Ла Фурия" с човек повече постигна пълен обрат и спечели с 2:1.

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Самият испански национал защити съдийското решение веднага след срещата: „Смятам, че ситуацията е напълно ясна – има контакт, втори жълт картон и няма място за спорове. Нормално е те да защитават отбора си. Мачът беше много труден, може би в началото бяхме малко разсеяни, но важна е реакцията ни след това“.

Cucurella al árbitro : - Toma, expulsa a Perisic https://t.co/k3bneni91t — sergi (@SergiMalalts) October 6, 2026

След изгонването на Перишич хърватските привърженици по трибуните започнаха бурно да освиркват Кукурея при всяко негово докосване до топката. Сцените напомниха за враждебното отношение към него в Германия след скандалната игра на бранителя с ръка в наказателното поле по време на продълженията на четвъртфинала на Евро 2024.

Селекционерът на хърватите Славен Билич отправи остри думи към поведението на играча на Реал Мадрид: „Кой не се ядосва на Кукурея, освен ако не играе за неговия отбор? Той е страхотен футболист, уважавам го за изявите на терена и за личната му история със сина му. Бори се за състава си с всички сили, но без съмнение провокира“. Специалистът допълни, че испанецът пада твърде лесно на тревата с цел да влияе на съдийските решения.

😂 Cucurella y los pitos en Croacia: "Al final no voy a poder salir de España" 🟥 Sobre la roja a Perisic: "Falta clara" 📽️ @martinezferran https://t.co/3Un7HFMMsW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 6, 2026

Капитанът и легенда на „ватрените“ Лука Модрич също не скри разочарованието си от случилото се с Перишич: „Какво изобщо да коментирам? Кукурея заема такава позиция... Ако Перишич не беше изгонен, без съмнение нямаше да загубим. По-добре да не разкривам какво точно казах на Кукурея“.

Хърватските медии определиха действията на испанеца като откровена провокация и липса на феърплей. Особено критикувани бяха настойчивите му жестове с искане за картон веднага след падането, както и моментът, в който главният съдия Ерик Ломбрехтс изпусна червения картон, а Кукурея побърза да го вдигне и лично да му го връчи.

‼️ Cucurella desata la ira en Croacia: “Provocador y antideportivo” 🔴 La expulsión de Perisic provocó la indignación croata, tanto de los medios de comunicación como de Modric o Bilic ✍️ @Jordigil https://t.co/rWnrzt0rhx — Diario SPORT (@sport) October 7, 2026

Германският коментатор от DAZN Ян Плате също разкритикува поведението на крайния бранител: „Има играчи, които биха реагирали съвсем различно от Кукурея. Не става дума за самото падане, а за жеста след него и моменталното изискване на картон. Подобно поведение е абсолютно неприемливо, но в неговия случай вече не е изненада“.

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Плате обърна внимание и на реакцията на трибуните, правейки паралел с европейското първенство: „Сега при всяко отиграване на Кукурея звучи така, сякаш мачът се провежда в Германия“.

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Снимки: Imago