Де ла Фуенте: Ямал винаги се стреми да бъде най-добрият

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте засипа с похвали младата звезда Ламин Ямал преди предстоящия сблъсък от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Хърватия.

„Всички футболисти искат да бъдат на терена, а нашата задача е да преценим доколко това е целесъобразно. В момента Ламин се намира във фантастична форма и притежава вроден състезателен дух. Той е в отлично състояние за утрешния двубой“, заяви Де ла Фуенте.

Треньорът засегна и темата за натоварването на основните фигури в състава:

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„Винаги сме избирали най-силния възможен състав за всеки мач и това беше подходът ни през целия турнир. Никой няма да играе повече от 270 минути, което се равнява на три от четирите срещи. Точно толкова ще запише и по-голямата част от отбора.“

Де ла Фуенте обърна специално внимание и на манталитета на Ямал, който го отличава на най-високо ниво:

„Той винаги изпитва вътрешно напрежение, защото се стреми да бъде най-добрият. Това е състоянието на гения, на необикновения талант. В този контекст думата „напрежение“ няма отрицателен оттенък. Разполагаме с невероятно гладен за победи състав – никой тук не се уморява да се съревновава, а това важи с пълна сила и за Ламин“, допълни наставникът на "Ла Роха".

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Снимки: Imago