Той спечели всичко: испанска легенда обяви край на кариерата си

Испанският офанзивен футболист Педро Родригес официално слага край на забележителния си професионален път на 39-годишна възраст. Роденият в Санта Крус де Тенерифе играч спечели абсолютно всичко на клубно и международно ниво с Барселона и испанския национален отбор, оставяйки ярка следа и с екипите на Челси, Рома и Лацио.

„Усещам, че моментът настъпи. Време е да направя крачка напред и да отворя нова страница в живота си. Тръгвам си горд, че успях да изживея своята мечта, и изключително благодарен на всички, които бяха до мен и ми помогнаха да я превърна в реалност. Благодаря ти, футбол, че ме направи толкова щастлив“, сподели испанецът в социалните мрежи при обявяването на решението си.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Крилото бе сред малцината действащи състезатели от състава на Испания, който триумфира на Световното първенство през 2010 година. Договорът му с Лацио изтече на 30 юни, с което приключи и активната му спортна дейност. Педро се оттегля със забележителна витрина от 26 спечелени трофея с Барселона, Челси и държавния тим.

Нападателят се превърна в символ на решителните моменти благодарение на навика си да се разписва в ключови срещи. В клубния футбол той реализира общо 187 попадения за четирите си основни отбора. За националния тим на Испания той записа 65 двубоя и 17 гола, като изигра фундаментална роля във финалите при спечелването на световната и европейската корона.

Първоначално известен с умалителното Педрито, фланговият нападател разгърна пълния си потенциал под ръководството на Джосеп Гуардиола. С екипа на каталунците той спечели пет титли на Испания (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15), три Купи на краля (2008-09, 2011-12, 2014-15), три трофея от Шампионската лига (2008-09, 2010-11, 2014-15), четири Суперкупи на Испания (2009, 2010, 2011, 2013), три Суперкупи на Европа (2009, 2011, 2015) и две Световни клубни първенства (2009, 2011).

Със своята бързина, поливалентност по двата фланга и хладнокръвен завършващ удар Педро наниза 99 гола в 321 мача за Барселона. Той заслужи репутацията на специалист за важните финали, наказвайки съперници като Естудиантес де Ла Плата, Севиля, Шахтьор Донецк и Манчестър Юнайтед.

Престоят му в английския футбол също бе белязан от отличия. За пет сезона на „Стамфорд Бридж“ той изигра над 200 мача с екипа на Челси и отбеляза 43 попадения, обогатявайки колекцията си с титла от Премиър лийг (2016-17), ФА Къп (2017-18) и Лига Европа (2018-19).

След това Педро премина в италианската Серия А, където първо игра един сезон за Рома (2020-21), а след това прекара пет години в градския съперник Лацио. При „орлите“ той се събра отново със специалиста Маурицио Сари и отбеляза 39 попадения в 209 двубоя, демонстрирайки висока класа и безупречен опит.

След близо две десетилетия на най-високо професионално равнище Педро слага край на кариерата си със същата скромност, с която направи първите си стъпки в скромния Раки Сан Исидро. Измина дълъг път от дебюта с номер 33 като Педрито срещу Реал Мурсия на 12 януари 2008 година до днес, когато се сбогува с футбола като признатия майстор дон Педро Родригес Ледесма.

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