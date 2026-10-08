Новият треньор на Лудогорец връща Станич в титулярния състав

Новият старши треньор на Лудогорец Игор Йовичевич ще направи в понеделник официалния си дебют начело на тима, след като се завърна на 23 септември. "Орлите" приемат Арда от 20:00 часа в среща от 11-ия кръг. Хърватинът вече води "зелените" в две контроли през дългата пауза, в които записа убедителни победи – 3:0 над румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча и 5:0 срещу Черно море.

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Последният двубой на "орлите" бе преди близо месец – 2:1 над Септември (Сoфия) у дома на 14 септември.

Срещу септемврийци вече бившият наставник на Лудогорец Томас Райс остави на пейката Петър Станич. Сръбският национал определено загуби от формата си напоследък и германецът, който пое Трабзонспор, го заби сред резервите. Йовичевич – обаче е решил да реабилитира Станич, като го пусне сред 11-те с Арда.



Източник: "Тема спорт"

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