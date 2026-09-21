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Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

  • 21 сеп 2026 | 09:29
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Лудогорец е преговарял и с две сръбски легенди за нов старши треньор на тима. Става въпрос за доскорошния селекционер на репрезентацията Драган Стойкович - Пикси и Деян Станкович, който преди около месец напусна Цървена звезда, твърди "Тема Спорт". И двамата обаче са имали условия, които по една или друга причина не са били релевантни с предлаганото от разградчани.

Лудогорец се похвали с шестима национали
Лудогорец се похвали с шестима национали

Както е известно, през миналата седмица "орлите" останаха без наставник, след като предводителят им Томас Райс изненадващо напусна в посока Трабзонспор. Турският клуб дори плати трансферна цена за специалиста: 1 милион евро. Германецът дебютира в събота с убедително 4:0 над Галатасарай. Очаква се в най-скоро време начело на ексшампионите да се завърне Игор Йовичевич, с когото Лудогорец стана шампион през 2025 г.

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