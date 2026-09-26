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Игор Йовичевич: Голямата мечта е Шампионска лига

  • 26 сеп 2026 | 12:50
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Игор Йовичевич: Голямата мечта е Шампионска лига

Ръководството на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на "орлите". Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбора от Разград.

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"Щастлив съм, че съм обратно в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор на Лудогорец. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво се случиха нещата, за да се върна в обратно. За мен е чест да бъда треньор на отбора. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво, се случиха нещата, за да се върна.

Не беше труден изборът ми. Това беше изборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от отбора. Очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, очаквам 7-8 футболисти да се върнат от националните отбори.

Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел номер 1.

Нивото на българското първенство е много по-добро. Много треньори и играчи искат да пристигнат да работят в България, в българското първенство. Това, което Лудогорец изгради като манталитет е като вирус, което отиде към другите клубове, които искат да се развиват.

Имам мечта, сега отново мечтая. Ще реализирам моите мечти с Лудогорец. Голямата мечта е Шампионска лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в Шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност", заяви новият треньор на "орлите".

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