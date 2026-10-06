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Квадво Дуа под въпрос за първия мач след паузата

  • 6 окт 2026 | 09:19
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Квадво Дуа под въпрос за първия мач след паузата

Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа "виси" за домакинството на Арда. Разградчани приемат кърджалийци в понеделник от 20:00 часа. Швейцарският таран страда от лек проблем и не тренира с тима през миналата седмица. Това му попречи да вземе участие и в контролата с Черно море (5:0).

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На "Хювефарма Арена" се надяват, че ще бъде на линия за повторния дебют на Игор Йовичевич начело на отбора. 29-годишният футболист е преследван от контузии през последните месеци. От началото на сезона той записа девет двубоя във всички турнири, в които вкара един гол - при равенството 1:1 със Славия.

При негово отсъствие на върха на атката е Руан Секо. Двамата ще влязат в конкуренция за тази позиция, след като Ерик Биле и Алберто Салидо бяха пратени под наем. Първият е в израелския Апоел (Петах Тиква), а испанецът бе преотстъпен на Ботев (Пловдив).

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