Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

Лудогорец ще се раздели с настоящия си старши треньор Томас Райс до часове. В това са сигурни всички турски медии, които твърдят, че специалистът вече е постигнал договорка с местния Трабзонспор, който през лятото привлече бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах.

Изданията пишат, че първоначално клубът от Черноморието първоначално се е насочил към Стефано Пиоли, но съгласие не било постигнато. Варианти били местните специалисти Шенол Гюнеш и Бурак Йълмъз, но Трабзон искал чуждестранен треньор и това наклонило везните към Райс.

Очакванията са, че до довечера германецът ще е в офисите на новия си клуб за официален подпис. Той ще бъде взет с частен самолет, а намеренията са да води Трабзон още в следващия мач от турското първенство срещу Галатасарай.

В някои медии се появиха твърдения, че Лудогорец не може да го спре, тъй като в договора му има откупна клауза от милион евро и тя ще бъде платена.

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