Калоч: Райс си тръгна от Лудогорец без да се сбогува, трофеите тук са почти задължителни

Футболистът на Лудогорец Филип Калоч даде интервю за турския вестник „Тюркийе Газетеси“ относно новия треньор на Трабзонспор Томас Райс, с когото работиха заедно за кратко. 26-годишният чешки полузащитник коментира редица теми – от краткия престой на германския специалист в българския тим и начина, по който си е тръгнал, до шансовете му за успех начело на турския гранд.

Калоч: Треньор, който знае какво иска

"Още в първите дни усетихме, че е дошъл треньор, който знае какво иска. През кариерата си съм работил с германски треньори и съм играл в германското първенство. Знаех какви очаквания може да има към нас като потенциал. Нямахме много време преди сезона, защото той се присъедини към клуба само няколко дни преди официалните ни мачове. Всичко се разви много бързо и ние се опитахме да се адаптираме в най-кратки срокове.“

„Бях изненадан от напускането му“

"Личната ми комуникация с Томас беше нормална, тъй като престоят му в клуба беше само два месеца. Невъзможно е да се изгради по-дълбока връзка за толкова кратко време. Бях донякъде изненадан, че напусна клуба след два месеца. Сега отново ще трябва да се адаптираме към нов треньор, при това сезонът вече започна. Треньорът Райс напусна клуба без голяма реч. Тръгна си след тренировка без да се сбогува. Със сигурност има причина за това. Както и да е, желая му успех в новия му клуб.“

"Може отново да постигне успехи“

„Той е треньор, който знае какво иска, и ако му се даде време, може отново да постигне успехи. Вярвам, че ще се справи добре в Трабзонспор.“

„Шампионската титла е задължителна“

Засягайки целите на Лудогорец, Филип Калоч завърши с думите: „Разбира се, надяваме се да спечелим шампионската титла. Лудогорец е амбициозен клуб и тук спечелването на трофеи е нещо нормално, дори почти задължително.“

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