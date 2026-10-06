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Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре

  • 6 окт 2026 | 14:08
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Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре

Лудогорец съобщи, че от утре (7 октомври) ще са в продажба билетите за мача срещу Арда (Кърджали) от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе на 12 октомври (понеделник) от 20:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

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Билети се продават всеки ден на клубната база от 9:00 до 18:00 ч. В деня на мача ще работи касата на улица "Васил Левски" от 17:00 ч. до началото на срещата. Касата на сектор Г отваря в 18:30 ч. Цените на билетите са както следва:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – 6 евро
Сектор В – блокове 3 и 4 – 10 евро
Сектор Б ("Моци") – 5 евро
Сектор Г – 5 евро

Деца и пенсионери ползват 50% отстъпка. Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделяни средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и неговите каузи за децата на България.

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