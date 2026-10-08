Скот Мактоминей получи „зелена светлина“ за завръщане на терена след операцията на сърцето

Халфът на Наполи Скот Мактоминей отново има право да участва в официални срещи, след като успешно премина медицинска процедура за отстраняване на сърдечна аритмия. Новината бе съобщена официално от италианския клуб и разпространена от агенция „Ройтерс“.

През септември 29-годишният шотландски национал се подложи на планирана аблация в болнично заведение в Манчестър, след като лекарите установиха лека и доброкачествена форма на аритмия. След поредица от контролни тестове полузащитникът получи медицинско разрешение да поднови професионалната си кариера и вече се подготвя наравно със съотборниците си под ръководството на старши треньора Масимилиано Алегри.

Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

„Скот Мактоминей премина през допълнителни медицински прегледи, които потвърдиха, че състоянието му позволява да играе. Поради тази причина футболистът на Наполи поднови пълноценни тренировки с основната група след период на индивидуални занимания“, се посочва в официалното комюнике на неаполитанците.

Шотландецът е извън игра от 30 август насам, като заради интервенцията пропусна поражението на тима с 2:3 от шампиона Интер в италианския шампионат, както и двубоя срещу Арсенал в Шампионската лига.

В събота съставът на Наполи, който заема деветата позиция във временното класиране на Серия А, посреща намиращия се на шесто място тим на Фрозиноне.

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Снимки: Gettyimages