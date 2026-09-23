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Де Бройне отрече спекулациите: Не съм искал да напускам Наполи

  • 23 сеп 2026 | 12:45
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Кевин Де Бройне отрече информациите, че през лятото е искал да напусне Наполи, въпреки че през последните месеци се появиха подобни спекулации. Белгиецът призна, че началото на сезона за „партенопеите“ е трудно, като тимът има само седем точки от първите си пет мача в Серия А – най-слабият старт на клуба в първенството за последното десетилетие.

„Не, всъщност не съм говорил с никого за това. Просто се наслаждавах на ваканцията си и след това се върнах директно в Неапол“, заяви Де Бройне по време на пресконференция с националния отбор на Белгия, отговаряйки на въпрос дали е търсил трансфер през лятото.

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35-годишният халф коментира и неубедителното начало на Наполи, като не смята, че резултатите напълно отразяват представянето на отбора. „Имахме труден старт на сезона, като вече играхме срещу доста силни отбори. Дори имахме шанс да спечелим в последната минута срещу Интер, но загубихме. Именно тези детайли са разликата между седемте точки, които имаме, и 10 или 11, които може би заслужавахме. Не се справяме особено добре от гледна точка на точките, но мисля, че като цяло се справяме добре“, заяви белгиецът.

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Де Бройне има шест участия за Наполи от началото на сезона, в които е записал един гол и една асистенция. Миналата кампания той бе ограничен до 21 мача заради контузия, като реализира пет попадения, подаде за още четири и създаде 40 голови положения.

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Снимки: Gettyimages

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