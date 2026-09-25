Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

Скот Мактоминей направи важна крачка към завръщането си на терена, след като поднови индивидуални тренировки с Наполи само две седмици след претърпяната сърдечна процедура. Шотландският национал се подложи на операция на 8 септември заради лека доброкачествена аритмия, като възстановяването му до момента протича по план.

Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

29-годишният полузащитник е работил самостоятелно във фитнеса в тренировъчния център на Наполи, докато клубът подхожда предпазливо към завръщането му към пълноценни занимания. Мактоминей пропусна последните четири мача на италианския шампион във всички турнири, както и срещите на Шотландия по време на международната пауза.

Босът на Наполи за Спалети: Треньорът е просто служител

Очакванията са Мактоминей да се върне в групата след паузата за националните отбори, като според италианските медии целта е той да бъде готов за домакинството на Фрозиноне на 10 октомври. От Наполи обаче не искат да форсират процеса, а спортният директор Джовани Мана по-рано заяви, че са необходими около 28 дни за възстановяване на спортната форма след процедурата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages