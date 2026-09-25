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  3. Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

  • 25 сеп 2026 | 13:44
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Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

Скот Мактоминей направи важна крачка към завръщането си на терена, след като поднови индивидуални тренировки с Наполи само две седмици след претърпяната сърдечна процедура. Шотландският национал се подложи на операция на 8 септември заради лека доброкачествена аритмия, като възстановяването му до момента протича по план.

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29-годишният полузащитник е работил самостоятелно във фитнеса в тренировъчния център на Наполи, докато клубът подхожда предпазливо към завръщането му към пълноценни занимания. Мактоминей пропусна последните четири мача на италианския шампион във всички турнири, както и срещите на Шотландия по време на международната пауза.

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Очакванията са Мактоминей да се върне в групата след паузата за националните отбори, като според италианските медии целта е той да бъде готов за домакинството на Фрозиноне на 10 октомври. От Наполи обаче не искат да форсират процеса, а спортният директор Джовани Мана по-рано заяви, че са необходими около 28 дни за възстановяване на спортната форма след процедурата.

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Снимки: Gettyimages

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