Пореден играч на Наполи се контузи

Атакуващият халф на Наполи Антонио Вергара е с разтежение от средна степен в десния си прасец, съобщиха от неговия клуб. 23-годишният играч получи контузията си в дебюта си като титуляр за националния отбор на Италия при снощната домакинска победа с 3:1 над Турция в Лигата на нациите.

Още един бек ще се завърне в Наполи с контузия

Очакванията са Вергара, който има четири мача с един гол и една асистенция за Наполи през сезона, да бъде извън игра за 3-4 седмици. Така той ще пропусне 7-8 двубоя на своя тим - 3 в Шампионска лига и 5-6 в Серия "А", включително сблъсъците с Рома и Ювентус. В момента “партенопеите” имат сериозна криза с контузени играчи. Още двама футболисти се върнаха от националните си отбори с травми - Костантино Фавазули и Матиас Оливера, с дълготрайни контузии са Алисон Сантош и Алесандро Бонджорно, а Алекс Мерет, Леонардо Спинацола, Лука Марианучи, Андре-Франк Замбо-Ангиса, Скот Мактоминей и Джоване Нашименто работят, за да се завърнат за следващите срещи на неаполитанците.

Antonio Vergara has been diagnosed with a calf strain after his first start for Italy, so Napoli are expected to lose him for three to four weeks. #Napoli #Italy #Azzurri #SerieA #Calcio https://t.co/5CyoWfxJer — Football Italia (@footballitalia) October 6, 2026

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Снимки: Gettyimages