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Още един бек ще се завърне в Наполи с контузия

  • 5 окт 2026 | 13:58
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От Наполи потвърдиха, че левият бек Матиас Оливера е получил контузия по време на тренировка с националния тим на Уругвай. Става въпрос за мускулно разтежение, което най-вероятно ще го извади поне за съботното домакинство на Фрозиноне.

Преди няколко дни клубът съобщи и за мускулно разкъсване в дясното бедро на десния бек Костантино Фавазули при победата на Италия U21 с 1:0 над Армения U21, като се очаква той да отсъства от игра около два месеца. Така Масимилиано Алегри в момента разполага със само двама крайни защитници: капитана Джовани Ди Лоренцо отдясно и Леонардо Спинацола отляво.

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Снимки: Gettyimages

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