Още един бек ще се завърне в Наполи с контузия

От Наполи потвърдиха, че левият бек Матиас Оливера е получил контузия по време на тренировка с националния тим на Уругвай. Става въпрос за мускулно разтежение, което най-вероятно ще го извади поне за съботното домакинство на Фрозиноне.

Преди няколко дни клубът съобщи и за мускулно разкъсване в дясното бедро на десния бек Костантино Фавазули при победата на Италия U21 с 1:0 над Армения U21, като се очаква той да отсъства от игра около два месеца. Така Масимилиано Алегри в момента разполага със само двама крайни защитници: капитана Джовани Ди Лоренцо отдясно и Леонардо Спинацола отляво.

Le condizioni di Olivera 👇 https://t.co/fiSLZvQCND — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2026

Le condizioni di Favasuli 👇 https://t.co/jZzztHDdnu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages