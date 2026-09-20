Фиорентина продължи събуждането си и спря Наполи

Фиорентина показа още признаци, че със завръщането на треньора Паоло Ваноли излиза от кризата, като “виолетовите” спряха Наполи и двата тима завършиха 1:1 у дома в мач от 5-тия кръг на Серия А. “Партенопеите” поведоха през първата част, но през второто полувреме домакините успяха да изравнят и заслужиха равенството, особено след добрите изяви на стража Давид Де Хеа.

Така Фиорентина вече има три мача без загуба във всички турнири и е със 4 точки в първенството. Наполи пък вече е със 7 пункта.

Фиорентина започна по-добре двубоя и можеше да открие резултата в 17-ата минута, когато Артур Ата получи топката в наказателното поле и веднага стреля, но разтресе напречната греда на Ваня Милинкович-Савич. Само две минути по-късно Николо Фаджоли също отправи опасен шут, но сръбският страж на Наполи се намеси добре. На свой ред “партенопеите” се активизираха и в 22-арата минута Матиас Оливера нацели страничната греда на Давид Де Хеа. Само минута по-късно Наполи все пак излезе напред. Чудесно заучено положение от корнер на Матео Политано намери оствения абсолютно сам Били Гилмор, който с удар от въздуха откри за гостите - 0:1.

Risultato finale al Franchi💜⚜️

Fiorentina 1-1 Napoli pic.twitter.com/3toN1JCQgC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 20, 2026

В началотото на втората част обаче Фиорентина успя да изравни. В 51-ата минута Алехандро Хименес стреля от дистанция, а топката рикошира в Рафа Марин и стана неспасяема за Милинкович-Савич - 1:1. Тринадесетина минути по-късно “Виола” можеше и да постигне пълен обрат, но стражът на Наполи успя да избие удар на влезлия на почивката Виктор Валдепеняс.

Постепенно обаче тимът на Макс Алегри натисна съперника си. Де Хеа показа класата си и отрази опасни удари на резервите Давид Нерес и Костантино Фавазули, с което запази точката за отбора си. Последната ситуация в мача бе пак пред Фавазули, който стреля от наказателното поле, но испанският страж на “Виола” отново бе на висота.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages