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Босът на Наполи за Спалети: Треньорът е просто служител

  • 24 сеп 2026 | 11:03
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Босът на Наполи за Спалети: Треньорът е просто служител

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис отново отправи остри думи към бившия наставник на тима Лучано Спалети, който водеше отбора между 2021 и 2023 г.

Спалети дори спечели Скудетото с Наполи през 2023 г., но след това настоя да напусне клуба, а само няколко седмици по-късно пое националния отбор на Италия. Това доведе до остра раздяла с Де Лаурентис, който очевидно все още не я е преодолял, тъй като направи гримаса, когато репортерите го попитаха за него.

„Не ме карайте да говоря за Спалети… Треньорите трябва да разберат, че са сътрудници, призовани да дирижират оркестъра, съставен от играчите, но си остават просто служители. Понякога са склонни да го забравят. Ясен ли съм?“, ядоса се босът на неаполитанци.

„Посветих се на футбола, след като спечелих две титли от Скудетото и пет купи за 22 години, върнах ентусиазма на хората и бяхме отборът с най-много поредни сезони в Европа. Дори преминах през Калчополи и постигнах успехи, без никога да мамя, което за мен е фундаментално“, добави Де Лаурентис.

Патронът на клуба получи награда в Рим и говори пред репортери по редица теми, включително за плановете си да построи нов стадион, различен от настоящия „Стадио Диего Армандо Марадона“.

„Бих искал да имам отбор, съставен само от млади играчи“, настоя Де Лаурентис.

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