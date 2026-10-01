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Ясно е кога Артета отново ще може да разчита на Салиба

  • 1 окт 2026 | 13:54
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Ясно е кога Артета отново ще може да разчита на Салиба

Централният бранител на Арсенал Уилям Салиба ще се завърне в игра през следващия месец, информира “Екип”. Французинът имаше проблеми с гърба още преди началото на Световното първенство, но въпреки това започваше като титуляр във всички мачове на “петлите” по време на Мондиал 2026, включително и в полуфинала, загубен от Испания. Именно през първото полувреме на този двубой срещу „Ла Фурия Роха“ защитникът на Арсенал в крайна сметка получи усложнение на контузията, която в крайна сметка го извади от игра.

Салиба реши да избегне операцията и да заложи на по-консервативно лечение. Според “Екип” наскоро той е преминал рутинно изследване, което е показало, че възстановяването му върви добре и той може да бъде готов за игра през ноември. В негово отсъствие Езри Конса се представя добре в Арсенал, а бранителят на Ливърпул Жереми Жаке се възползва от шанса си в националния отбор на Франция.

Първоначалните прогнози бяха, че Салиба ще трябва да почива между четири и пет месеца, така че последната новина е оптимистична по отношение на темповете на неговото възстановяване.

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