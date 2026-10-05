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  2. ЦСКА

Потвърдено: ЦСКА посреща Монако на стадион "Васил Левски"

  • 5 окт 2026 | 16:07
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

ЦСКА ще стартира участието си в основната фаза на Лигата на конференциите на стадион "Васил Левски". Именно там "армейците" ще посрещнат Монако на 15 октомври. Това беше потвърдено по време на официалната пресконференция при представянето на новия старши треньор на "червените" Маркус Гиздол.

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Феновете имаха надежда, че ще могат да се завърнат на "Армията" за този мач, но ще трябва да почакат още малко, тъй като съоръжението няма да бъде готово на 100%. Очакванията са все пак това да се случи до края на този месец.

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Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Следващото домакинство на ЦСКА, след това срещу Монако, е срещу Лудогорец на 26 октомври. Не е изключено именно този сблъсък да бъде първи в обновения дом на 31-кратните шампиони.

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