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Гиздол стъпи на "Армията", позира с фланелка и шал на ЦСКА

  • 5 окт 2026 | 19:50
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Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол, който беше официално представен по-рано днес в залата за пресконференции на стадион "Българска армия", използва момента, за да стъпи на терена. От "червения" клуб публикуваха видео, на което се вижда как германският наставник позира с фланелка и шал на "армейците".

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

57-годишният специалист се срещна с техническия директор Михаил Александров, а част от разходката му из модерното съоръжение мина през новите съблекални.

"Добре дошъл в червеното семейство!", написаха от ЦСКА.

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