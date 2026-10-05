Гиздол стъпи на "Армията", позира с фланелка и шал на ЦСКА

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол, който беше официално представен по-рано днес в залата за пресконференции на стадион "Българска армия", използва момента, за да стъпи на терена. От "червения" клуб публикуваха видео, на което се вижда как германският наставник позира с фланелка и шал на "армейците".

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57-годишният специалист се срещна с техническия директор Михаил Александров, а част от разходката му из модерното съоръжение мина през новите съблекални.

"Добре дошъл в червеното семейство!", написаха от ЦСКА.

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